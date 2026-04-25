Поисковый отряд Струго-Красненского округа отметил 35-летие

В этом году поисковый отряд Струго‑Красненского муниципального округа празднует 35‑летний юбилей. Об этом сообщил глава округа Александр Волков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

История движения началась 24 апреля 1990 года, когда его одобрили на бюро райкома ВЛКСМ. В феврале 1991‑го группа была официально зарегистрирована решением районного Совета народных депутатов. С первого дня отряд возглавляет бессменный командир Андрей Иванович Фёдоров.

За три с половиной десятилетия поисковики добились впечатляющих результатов. Им удалось установить судьбы и места захоронений 25 военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести, а также обнаружить и с воинскими почестями перезахоронить останки 299 бойцов. Большая часть уникальных находок пополнила фонды районного краеведческого музея и школьных музеев.

В 2025 году отряд передал Музею партизанской славы в Дедовичах рацию, найденную в осыпавшихся землянках. Совместно с сотрудниками МЧС участники движения обезвредили огромное количество боеприпасов и оказали информационную помощь многим родственникам погибших.

Важный этап в истории отряда пришёлся на 1994 год, когда «Поиск» стал одним из основателей областного объединения «След „Пантеры“». Бойцы ведут активную исследовательскую работу по истории боевых действий и геноциду мирного населения на территории Струго‑Красненского и Плюсского районов. Их результаты регулярно публикуются в СМИ.

На основе собранных материалов в 2015 году вышла Книга Памяти погибших на территории этих районов, а к 30‑летию отряда была издана книга «Патриоты земли русской». Особое внимание поисковики уделяют воспитанию молодёжи: они проводят патриотические уроки для школьников.

Накануне 81‑й годовщины Победы в районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие в честь юбилея отряда. Гостей и участников поприветствовал заместитель главы администрации округа Сергей Андреев. Он поблагодарил поисковиков за их труд и вручил благодарственные письма и подарки от администрации округа.

На встречу пришли ученики 8 «В» и 9 «А» классов Струго‑Красненской средней школы. Ребята с большим интересом слушали выступление командира Андрея Фёдорова и смотрели видеоролики о работе отряда, а затем почтили память павших героев минутой молчания.