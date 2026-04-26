Сергей Вострецов: Появление автоматических выплат матерям-героиням с 2027 года — шаг к социальной справедливости

С 1 января 2027 года в России планируется важное изменение в системе социальной поддержки многодетных семей: выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», которые будут перечисляться автоматически. Соответствующий механизм предложен Минтруд России и уже закреплён в проекте постановления правительства. Инициативу прокомментировал председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе, функции назначения выплат перейдут в Социальный фонд России. Деньги будут поступать автоматически сразу после присвоения почётного звания или награждения. В ведомстве подчеркивают, что выплаты будут осуществляться «на принципах социального казначейства» — то есть на основе данных государственных информационных систем, без участия гражданина.

На сегодняшний день предусмотрены следующие размеры единовременных выплат:

- 1 миллион рублей — за звание «Мать-героиня»

- 500 тысяч рублей — за орден «Родительская слава»

- 200 тысяч рублей — за медаль ордена.

Ранее оформление выплат требовало передачи данных из регионов и участия самого получателя. Новая система призвана устранить бюрократические барьеры и ускорить получение помощи.

«Переход к автоматическому начислению выплат матерям-героиням — это не просто техническое нововведение, а важный социальный сигнал. Государство фактически признаёт, что такие женщины не должны тратить время на бюрократические процедуры, доказывая своё право на поддержку. Мы в профсоюзах СОЦПРОФ считаем, что подобные решения формируют новую философию социальной политики — когда помощь приходит к человеку сама, без лишних барьеров. Особенно важно, что речь идёт о многодетных матерях, на которых лежит колоссальная ответственность за будущее страны. Вместе с тем мы убеждены, что следующий шаг — это расширение не только финансовых выплат, но и трудовых гарантий: гибкой занятости, защиты от увольнений и дополнительных социальных льгот. Только комплексный подход позволит реально поддержать семьи и повысить престиж материнства в России», - подчеркнул Сергей Вострецов.



Он также отметил, что автоматизация выплат может существенно повысить доступность социальной помощи и снизить административную нагрузку как на граждан, так и на государственные органы.

