 
Общество

Названы победители конкурса «Лучший по профессии-2026» в ПТС

Итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2026» подвели на предприятии «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

В номинации «Электрогазосварщиков» 1 место занял представитель участка №8 и победитель прошлогоднего конкурса Сергей Тимофеев. Второе место по праву занял Евгений Петров, который представил на конкурсе ремонтную службу предприятия. «Бронзу» номинации получил представитель молодежи, работник предприятия Андрей Иванов.

В номинации «Слесарь по обслуживанию котельного оборудования» победители распределились следующим образом:

  • 1 место — Николай Лопухов;
  • 2 место — Михаил Шведов; 
  • 3 место — Виктор Яшин.

В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования» победили: 

  • 1 место — Александр Силин;
  • 2 место — Юрий Григорьев; 
  • 3 место — Михаил Клевцов.

Звания «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей» получили:

  • 1 место — Евгений Буланцев;
  • 2 место — Сергей Ефимов; 
  • 3 место — Сергей Годунов.
«Честно сказать, мы очень довольны результатами. Конкурс в очередной раз подтвердил, что у нас на предприятии масса замечательный и опытных специалистов. Да и резервы из молодых и перспективных тоже имеются! А что это значит? Что конкурсы следующих лет будут еще более захватывающими и интересными! Такие дела! Любите свое дело и не забывайте о родных сердцу людях», — резюмировали в ПТС.
 

Напомним, конкурс проходил с 21 до 23 апреля. Первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки.

