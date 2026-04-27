Названы победители конкурса «Лучший по профессии-2026» в ПТС

Итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2026» подвели на предприятии «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.
В номинации «Электрогазосварщиков» 1 место занял представитель участка №8 и победитель прошлогоднего конкурса Сергей Тимофеев. Второе место по праву занял Евгений Петров, который представил на конкурсе ремонтную службу предприятия. «Бронзу» номинации получил представитель молодежи, работник предприятия Андрей Иванов.
В номинации «Слесарь по обслуживанию котельного оборудования» победители распределились следующим образом:
- 1 место — Николай Лопухов;
- 2 место — Михаил Шведов;
- 3 место — Виктор Яшин.
В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования» победили:
- 1 место — Александр Силин;
- 2 место — Юрий Григорьев;
- 3 место — Михаил Клевцов.
Звания «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей» получили:
- 1 место — Евгений Буланцев;
- 2 место — Сергей Ефимов;
- 3 место — Сергей Годунов.
Напомним, конкурс проходил с 21 до 23 апреля. Первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки.
На второй день участником предстояло сместить акцент с физической работы на пространственное мышление и умение быстро принимать взвешенные решения.
Третий день конкурса прошел в два этапа — специалисты подключали помещения к свету и занимались сборкой реверсивной схемы.
На последний день слесарям предстояло написать эссе.