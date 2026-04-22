Лампочка загорелась, пробки не выбило: итоги третьего дня конкурса профмастерства подвели в ПТС

Третий день конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2026» подошел к концу на предприятии «Псковские тепловые сети». Сегодняшний конкурс прошел в два этапа — подключение помещения к свету и сборка реверсивной схемы, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Первое, что бросается в глаза, – это помолодевший состав участников. Некоторые из конкурсантов буквально и года не отработали на предприятии! Для них данный конкурс – это в первую очередь возможность проявить себя и заручиться уважением от старших товарищей. Плюс, у них есть и одно очень весомое преимущество! Ведь еще свежи в памяти все теоретические знания. Да и стены, в которых сегодня проходит наш конкурсный этап, – это практически отчий дом», — с юмором отметили в ПТС, выразив отдельную благодарность коллегам из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса за поддержку проектов и снабжение предприятия молодыми кадрами.

Организаторы также отметили, что по традиции Служба главного энергетика «была на высоте». С точки зрения подготовки, организации и содержания конкурсного дня он был одним из самых запоминающихся и динамичных.

Конкурс поделили на две части. Специалистов ждали сразу две электрические схемы. В первом случае после финальной сборки должна была загореться лампочка, а в розетке появиться ток.

«Это тот самый вариант с подключением нового помещения. Здесь же не следует забывать о подключении прибора учета и всей предохранительной составляющей. И про эстетическую составляющую забывать нельзя! Все не только должно быть сделано быстро, качественно, но и красиво», — подчеркнули в ПТС.

Что касается второй части испытания, эстетика уже была не так важна. Конкурсантам предстояло полностью собрать реверсивную схему.

«Это не так просто! Там куча различных нюансов, которые необходимо учитывать. Всякие там перемычки и прочее. Чуть забудешься, и нужно идти включать пробки, которые, без всякого сомнения, выбьет. Даже не спрашивайте, откуда мы это знаем. Просто запомните, что фазу и ноль соединять нельзя!» — пояснили в предприятии.

Говоря о сегодняшнем дне, организаторы остались довольны. Поблагодарив участников конкурса, в ПТС заметили, что организовывать подобные конкурсы — хлопотное мероприятие, однако именно из-за них появляются новые лица на предприятии.

Конкурсные процедуры закончены, лидеры определены. Однако их фамилии прозвучат после окончания «Олимпиады профессионального мастерства». А позже ПТС опубликует видеоролик.

Напомним, первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки.

На второй день участником предстояло сместить акцент с физической работы на пространственное мышление и умение быстро принимать взвешенные решения.