Лампочка загорелась, пробки не выбило: итоги третьего дня конкурса профмастерства подвели в ПТС

Третий день конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2026» подошел к концу на предприятии «Псковские тепловые сети». Сегодняшний конкурс прошел в два этапа — подключение помещения к свету и сборка реверсивной схемы, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Организаторы также отметили, что по традиции Служба главного энергетика «была на высоте». С точки зрения подготовки, организации и содержания конкурсного дня он был одним из самых запоминающихся и динамичных.
Конкурс поделили на две части. Специалистов ждали сразу две электрические схемы. В первом случае после финальной сборки должна была загореться лампочка, а в розетке появиться ток.
Что касается второй части испытания, эстетика уже была не так важна. Конкурсантам предстояло полностью собрать реверсивную схему.
Говоря о сегодняшнем дне, организаторы остались довольны. Поблагодарив участников конкурса, в ПТС заметили, что организовывать подобные конкурсы — хлопотное мероприятие, однако именно из-за них появляются новые лица на предприятии.
Конкурсные процедуры закончены, лидеры определены. Однако их фамилии прозвучат после окончания «Олимпиады профессионального мастерства». А позже ПТС опубликует видеоролик.
Напомним, первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки.
На второй день участником предстояло сместить акцент с физической работы на пространственное мышление и умение быстро принимать взвешенные решения.