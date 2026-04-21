Упор на логику, а не на болгарку: второй день конкурса «Лучший по профессии-2026» завершился в ПТС

Второй день ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2026» подошел к своему логическому завершению на предприятии «Псковские тепловые сети». Главное отличие второго этапа от привычных соревнований – смещение акцента с физической работы на пространственное мышление и умение быстро принимать взвешенные решения, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
Организаторы назвали этот день «фантастическим во всех возможных смыслах».
Первое испытание, несмотря на теоретический характер, не содержало ни одного тестового вопроса. Задание уместилось буквально в три строки: на котельной вышла из строя сетевая установка, и конкурсантам нужно было описать алгоритм действий – от остановки оборудования до обратного запуска в работу. Организаторы признались, что к такому формату никто не был готов: с подобными ситуациями сталкивался каждый слесарь, но ответить «с колес» оказалось затруднительно. Однако, на это и был сделан расчет.
Основное конкурсное задание также не было «легкой прогулкой». Почти весь комплект необходимого оборудования подготовила ремонтная служба предприятия, однако и здесь конкурсантов ждали «подводные камни». Им предстояло собрать замкнутый контур с двумя утечками, имея в распоряжении всего один хомут. После итоговой сборки по системе должна была циркулировать обычная водопроводная вода — не под большим давлением, но без протечек.
Подводя итоги сегодняшнего дня, организаторы остались очень довольны: «Мы и представить себе не могли, что с виду очень простые задания могут получиться на столько зрелищными и захватывающими».
На будущее предприятие не исключило возможности, что подход к концепции этой традиционной «Олимпиады профессионального мастерства» будет пересмотрен.
Напомним, первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки.