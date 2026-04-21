Упор на логику, а не на болгарку: второй день конкурса «Лучший по профессии-2026» завершился в ПТС

Второй день ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии-2026» подошел к своему логическому завершению на предприятии «Псковские тепловые сети». Главное отличие второго этапа от привычных соревнований – смещение акцента с физической работы на пространственное мышление и умение быстро принимать взвешенные решения, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Организаторы назвали этот день «фантастическим во всех возможных смыслах».

«Если вы бегло пробежитесь по представленным нами фотоматериалам, то зададитесь логичным вопросом: "А где тут брызги от болгарок, работа другим электроинструментом и прочие атрибуты нашей повседневной работы?" И да, ничего подобного вы сегодня не увидите. Ведь вся идея сегодняшнего этапа заключалась не только в умении работать руками, а точнее даже сказать, в меньшей степени ими работать. Основной упор был сделан на умение мыслить пространственно и быстро принимать взвешенные решения», — отметили в ПТС.

Первое испытание, несмотря на теоретический характер, не содержало ни одного тестового вопроса. Задание уместилось буквально в три строки: на котельной вышла из строя сетевая установка, и конкурсантам нужно было описать алгоритм действий – от остановки оборудования до обратного запуска в работу. Организаторы признались, что к такому формату никто не был готов: с подобными ситуациями сталкивался каждый слесарь, но ответить «с колес» оказалось затруднительно. Однако, на это и был сделан расчет.

Основное конкурсное задание также не было «легкой прогулкой». Почти весь комплект необходимого оборудования подготовила ремонтная служба предприятия, однако и здесь конкурсантов ждали «подводные камни». Им предстояло собрать замкнутый контур с двумя утечками, имея в распоряжении всего один хомут. После итоговой сборки по системе должна была циркулировать обычная водопроводная вода — не под большим давлением, но без протечек.

«Честно, в самом начале мы были уверены, что ни у кого не должно возникнуть никаких проблем, ведь все выглядит довольно просто. Мы традиционно поторопились с выводами — если броситься в омут с головой, то до добра это точно не доведет. К сожалению, это подтвердил ряд наших сегодняшних конкурсантов. Не зря же мы даже время на выполнение заданий не ограничивали. Ведь в нашем деле время — это далеко не всегда решающий фактор. Очень многое, если не все, можно решить с помощью смекалки и природной любознательности», — пояснили в ПТС.

Подводя итоги сегодняшнего дня, организаторы остались очень довольны: «Мы и представить себе не могли, что с виду очень простые задания могут получиться на столько зрелищными и захватывающими».

На будущее предприятие не исключило возможности, что подход к концепции этой традиционной «Олимпиады профессионального мастерства» будет пересмотрен.

«Таким был этот конкурсный день. Очень надеемся, что он вам тоже понравился. Экватор конкурса пересечен. Но это еще далеко не конец! Впереди еще целых два конкурсных дня! И крутой видеоролик. Так что до скорой встречи! Любите свое дело и не забывайте о родных сердцу людях. Бегите тепло в своем сердце. А о тепле в ваших домах позаботимся мы!» — резюмировали в ПТС.

Напомним, первый конкурсный день, посвященный мастерству сварщиков, завершился выполнением промежуточного этапа — все участники успешно сварили заготовки.