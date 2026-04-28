 
Общество

Ветеран СВО рассказал псковским гимнастам, что помогало ему выжить и восстановиться после тяжелого ранения

0

Встреча спортсменов с ветераном специальной военной операции Максимом Андреевым состоялась 27 апреля в Федерации спортивной гимнастики Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации. 

Максим Андреев стал военнослужащим в 2013 году, за время службы в Вооруженных силах РФ побывал в Сирии, затем отправился на СВО. Награжден орденом Мужества, медалями «Участнику военной операции в Сирии», Суворова, «За отвагу». 

Через полгода после начала СВО, 29 августа 2022 года Максим Андреев получил тяжелое ранение. Танковый снаряд разорвался в метре от него. Он лишился глаза, потерял зрение и слух, получил множественные переломы. Три месяца находился в коме и долго восстанавливался. Восстанавливаться помогали жена и мать. Врачи давали неутешительные прогнозы, что не только не сможет говорить и сам себя обслуживать, но и понимать происходящее не сможет. Но, к счастью, все случилось иначе. 

Сегодня Максим Андреев - один из создателей Союза незрячих ветеранов, неоднократный участник забегов «Тропа Героев», активный участник различных спортивных и общественных проектов. Он остается военнослужащим и занимается военно-патриотической работой. 

На встрече с гимнастами Максим Андреев рассказал, что в детстве и в молодости занимался разными видами спорта, в том числе гимнастикой и боксом. Подчеркнул, что занятия спортом очень сильно помогают в жизни и в военных действиях. И сейчас Максим Андреев занимается пауэрлифтингом, участвует в соревнованиях и в забегах «Тропа героя» вместе со своими товарищами по Школе адаптивного спорта. Ветеран СВО отметил, как важно иметь рядом хороших, надежных товарищей. При ранении его засыпало землей, и боевые товарищи откапывали Максима Андреева, чтобы эвакуировать. Если бы они этого не сделали, он бы не выжил. Также он подчеркнул, что большую роль в его реабилитации сыграла верность и преданность супруги. Именно свою жену боец начал звать, когда очнулся спустя три месяца комы. 

 

На встрече с ветераном поговорили и о том, что значит быть патриотом своей страны. Это значит любить свою страну, помогать ей, быть готовым всегда защищать ее. Максим Андреев рассказал детям, что сейчас активно слушает аудиокниги по истории России, и рекомендовал детям тоже изучать богатую историю своей страны. 

«Это очень интересно. Вы развиваетесь, вы знаете, откуда ваши идут корни. Что было до того, как вы появились, и до того, как родители появились. И так брать дальше и дальше. Как люди жили в средневековье. Это очень интересно», - рассказал Максим Андреев.

В завершение встречи гимнасты показали свои прыжки. И хоть слепой ветеран их не увидел, он мог слышать звуки толчков и приземления спортсменов, а по ним определить, синхронно они выполнили прыжок или нет. Тренер Дмитрий Бурмистров комментировал прыжки спортсменов. Самым лучшим был признан прыжок, который выполняли двое детей синхронно, так, что Максим Андреев сказал: «А я слышал, как будто один прыгнул». 

Встречи с ветеранами СВО Федерация спортивной гимнастики Пскова проводит в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентских грантов.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026