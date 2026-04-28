Ветеран СВО рассказал псковским гимнастам, что помогало ему выжить и восстановиться после тяжелого ранения

Встреча спортсменов с ветераном специальной военной операции Максимом Андреевым состоялась 27 апреля в Федерации спортивной гимнастики Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации.

Максим Андреев стал военнослужащим в 2013 году, за время службы в Вооруженных силах РФ побывал в Сирии, затем отправился на СВО. Награжден орденом Мужества, медалями «Участнику военной операции в Сирии», Суворова, «За отвагу».

Через полгода после начала СВО, 29 августа 2022 года Максим Андреев получил тяжелое ранение. Танковый снаряд разорвался в метре от него. Он лишился глаза, потерял зрение и слух, получил множественные переломы. Три месяца находился в коме и долго восстанавливался. Восстанавливаться помогали жена и мать. Врачи давали неутешительные прогнозы, что не только не сможет говорить и сам себя обслуживать, но и понимать происходящее не сможет. Но, к счастью, все случилось иначе.

Сегодня Максим Андреев - один из создателей Союза незрячих ветеранов, неоднократный участник забегов «Тропа Героев», активный участник различных спортивных и общественных проектов. Он остается военнослужащим и занимается военно-патриотической работой.

На встрече с гимнастами Максим Андреев рассказал, что в детстве и в молодости занимался разными видами спорта, в том числе гимнастикой и боксом. Подчеркнул, что занятия спортом очень сильно помогают в жизни и в военных действиях. И сейчас Максим Андреев занимается пауэрлифтингом, участвует в соревнованиях и в забегах «Тропа героя» вместе со своими товарищами по Школе адаптивного спорта. Ветеран СВО отметил, как важно иметь рядом хороших, надежных товарищей. При ранении его засыпало землей, и боевые товарищи откапывали Максима Андреева, чтобы эвакуировать. Если бы они этого не сделали, он бы не выжил. Также он подчеркнул, что большую роль в его реабилитации сыграла верность и преданность супруги. Именно свою жену боец начал звать, когда очнулся спустя три месяца комы.

На встрече с ветераном поговорили и о том, что значит быть патриотом своей страны. Это значит любить свою страну, помогать ей, быть готовым всегда защищать ее. Максим Андреев рассказал детям, что сейчас активно слушает аудиокниги по истории России, и рекомендовал детям тоже изучать богатую историю своей страны.

«Это очень интересно. Вы развиваетесь, вы знаете, откуда ваши идут корни. Что было до того, как вы появились, и до того, как родители появились. И так брать дальше и дальше. Как люди жили в средневековье. Это очень интересно», - рассказал Максим Андреев.

В завершение встречи гимнасты показали свои прыжки. И хоть слепой ветеран их не увидел, он мог слышать звуки толчков и приземления спортсменов, а по ним определить, синхронно они выполнили прыжок или нет. Тренер Дмитрий Бурмистров комментировал прыжки спортсменов. Самым лучшим был признан прыжок, который выполняли двое детей синхронно, так, что Максим Андреев сказал: «А я слышал, как будто один прыгнул».

Встречи с ветеранами СВО Федерация спортивной гимнастики Пскова проводит в рамках проекта «Мы будем служить России», реализуемого на средства Фонда президентских грантов.