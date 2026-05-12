Белорус привез нидерландские груши в РФ и попал под суд

Гражданин Республики Беларусь, мужчина 1989 года рождения, 3 марта нарушил указ президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, подсудимый Андрусевич ввез на территорию РФ товар - свежие груши из Нидерландов. 

Изображение сгенерировано нейросетью

В связи с выявленными нарушениями в отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз или вывоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в Российскую Федерацию), по результатам рассмотрения которого мужчина привлечен к административной ответственности.

Товар, не отвечающий требованиям законодательства, уничтожен. 

