Ольга Лосская отказалась выступить в суде по делу экс-ректора ПсковГУ свидетелем защиты

Бывший руководитель информационного департамента Псковского государственного университета (ПсковГУ) Ольга Лосская отказалась выступить на суде по делу в отношении бывшего ректора свидетелем защиты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной отложили на 20 мая, в следующем заседании планируется продолжить исследовать доказательства стороны защиты. Планируется вызов в качестве свидетеля сотрудника ПсковГУ Анны Марковой, также адвокаты хотели вызвать в суд Ольгу Лосскую.

«Мы звонили ей, просили прийти, она ответила отказом», - пояснила адвокат.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.