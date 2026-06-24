Бывшему ведущему научному сотруднику ПсковГУ продлили домашний арест

Псковский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения по поступившему уголовному делу в отношении бывшего доцента ПсковГУ и ведущего научного сотрудника Сергея Куклева, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, обвиняемому продлили домашний арест.

«Срок ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста продлен по 11 сентября», - рассказали в пресс-службе судов.

Рассмотрение уголовного дела по существу состоится 10 июля в 10.00.

Напомним, по версии следствия, несмотря на заключенные с ним трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, будучи обязанным работать на дистанционном (удаленном) формате, Сергей Куклев 15 октября 2022 года уехал жить в Казахстан и фактически функции по занимаемой должности не исполнял.

В период с октября 2022 года по март 2025 года по указанию ректора ПсковГУ Натальи Ильиной бывшему доценту начислялась заработная плата, назначались стимулирующие и иные выплаты, которые поступили на его расчетный счет в общем размере более 5 миллионов рублей. Часть заработка Сергей Куклев перечислил на счет банковской карты, переданной им ранее бывшему ректору ПсковГУ.

В отношении бывшего ректора продолжается суд.