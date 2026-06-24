 
Общество

Бывшему ведущему научному сотруднику ПсковГУ продлили домашний арест

0

Псковский городской суд рассмотрел вопрос о мере пресечения по поступившему уголовному делу в отношении бывшего доцента ПсковГУ и ведущего научного сотрудника Сергея Куклева, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, обвиняемому продлили домашний арест. 

«Срок ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста продлен по 11 сентября», - рассказали в пресс-службе судов. 

Рассмотрение уголовного дела по существу состоится 10 июля в 10.00. 

Напомним, по версии следствия, несмотря на заключенные с ним трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, будучи обязанным работать на дистанционном (удаленном) формате, Сергей Куклев 15 октября 2022 года уехал жить в Казахстан и фактически функции по занимаемой должности не исполнял.

В период с октября 2022 года по март 2025 года по указанию ректора ПсковГУ Натальи Ильиной бывшему доценту начислялась заработная плата, назначались стимулирующие и иные выплаты, которые поступили на его расчетный счет в общем размере более 5 миллионов рублей. Часть заработка Сергей Куклев перечислил на счет банковской карты, переданной им ранее бывшему ректору ПсковГУ. 

Смотрите также

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

4

В отношении бывшего ректора продолжается суд.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Бывшему ведущему научному сотруднику ПсковГУ продлили домашний арест

Суд над предполагаемым подельником бывшего ректора ПсковГУ назначен на 24 июня

Уголовное дело в отношении предполагаемого подельника Натальи Ильиной поступило в суд
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026