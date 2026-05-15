Псковичей призвали не ловить «милых ёжиков» и не приносить их детям

В 99% случаев люди заражаются бешенством от укуса собак, а те, в свою очередь, от диких животных — ежей, лисиц. Поэтому врачи рекомендуют регулярно прививать домашних питомцев, а также не приближаться к диким зверям. Не стоит ловить «милых ёжиков» и приносить их детям, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
По статистике управления Роспотребнадзора по Псковской области, с января по апрель 2026 года в регионе зарегистрировано 426 укусов, ослюнений, оцарапываний человека животными, в 11 случаях это были дикие звери. При этом ни одного случая заболевания бешенством у жителей Псковской области не зафиксировано. «Это говорит о хорошей вакцинопрофилактике и правильном настороженном поведении людей по отношению к животным, в том числе и диким», - сказали в Роспотребнадзоре.
Следует помнить, что курс уколов от бешенства представляет собой шесть внутримышечных инъекций: в день обращения (0-й день), а затем на третий, седьмой, 14-й, 30-й и 90-й дни от момента начала курса.
Напоминаем, что опасность в летний сезон представляют не только укусы диких животных, но и клещей.