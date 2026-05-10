Как защитить детей и подростов от иксодовых клещей, рассказали псковичам в Роспотребнадзоре

Особенности индивидуальной защиты подрастающего поколения напоминают эксперты Института дезинфектологии ФБУН «ФНЦГ имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора.

В Псковскую область возвращается тепло. Многие горожане в ближайшие выходные отправятся на природу, чтобы прогуляться по лесу и отдохнуть на даче. Но благоприятные погодные условия, как мы помним, любят и клещи. Дети и подростки часто подвергаются риску встречи с паукообразными, так как больше времени проводят за играми и прогулками на свежем воздухе.

Маленьких детей до трех лет, которые еще не ходят или неустойчиво стоят на ногах, необходимо переносить на руках или перевозить в колясках. При этом важно стараться двигаться по центру дорожек или тропинок, не задевая растительность по краям.

«Помните, что клещи обычно поджидают жертву, сидя на траве или ветке кустарника. Они очень редко поднимаются на высоту более полуметра, не падают сверху с деревьев и не прыгают. Поэтому не рекомендуется ложиться или садиться на траву. Детям старшего возраста и подросткам важно заранее объяснять правила поведения на опасной в отношении клещей территории», – предупредили в Роспотребнадзоре.

Для детей также необходимо выбрать одежду, которая будет препятствовать проникновению под нее клещей и которую можно легко и быстро осмотреть в течение прогулки:

В лес желательно надевать куртку с капюшоном или заправлять волосы под косынку или шапку;

Ворот рубашки должен быть застегнут, манжеты рукавов – плотно прилегать к руке;

Рекомендуется надевать однотонную светлую одежду – на ней клеща будет проще заметить;

Верхнюю часть одежды заправляйте в брюки, их – в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой.

Осмотры на предмет обнаружения клещей необходимо проводить каждые 15–20 минут (в жаркую погоду каждые 10–15 минут), так как за это время клещ может проползти от обуви до головы. После возвращения с прогулки из леса нужно снять одежду вне жилого помещения и тщательно осмотреть ее, обратив особое внимание на складки, швы и карманы.

Для защиты от клещей одежду детей (с трех лет) и подростков обрабатывают инсектоакарицидными или инсектоакарицидно-репеллентными средствами. Делать это должны взрослые (кроме беременных и кормящих женщин) в соответствии с правилами, указанными на этикетке. Общее время обработки верхней одежды детей из аэрозольной упаковки – от 30 секунд до минуты в зависимости от размера. Существуют и специальные костюмы индивидуальной защиты, которые затрудняют проникновение клещей – как для детей, так и для взрослых.

Что делать, если присосался клещ:

При обнаружении присосавшегося к телу клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайший травмпункт или приемное отделение поликлиники; Если нет возможности оперативно обратиться за помощью к специалистам, необходимо удалить клеща самостоятельно, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок (гипостом), ранку продезинфицировать раствором йода. Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители; Клеща нельзя раздавливать, так как через микротрещинки на поверхности рук можно заразиться клещевыми инфекционными заболеваниями; Необходимо сохранить клеща в максимально неповрежденном состоянии, лучше живым, поместив его в плотно закрывающуюся емкость (например, стеклянный флакон) и создав в этой емкости повышенную влажность с помощью кусочка влажной ваты, бинта или свежей травинки. Клеща следует как можно скорее доставить в лабораторию для выполнения исследования.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

В городе Пскове:

Методом ИФА на КВЭ – улица Гоголя, дом 21а (вход со двора);

Методом ПЦР на четыре инфекции (КВЭ, ИКБ, МЭЧ, ГАЧ) – улица Гоголя, дом 17, 2 этаж.

Телефон для справок: 8(8812) 20-16-00.

В городе Великие Луки:

Методом ИФА на КВЭ – улица Тимирязева, дом 9;

Методом ПЦР на четыре инфекции (КВЭ, ИКБ, МЭЧ, ГАЧ) – Санитарный переулок, дом 4.

Телефон для справок: 8-911-364-39-19 (ПЦР), 8-81153-7-19-14 (ИФА).