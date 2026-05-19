Алексей Чепа: Запреты и ограничения ухудшают жизнь людей, а депутаты страдают от них наравне со всеми

Многочисленные запреты и ограничения, действующие на территории России, серьезно отражаются на жизни как обычных граждан, так и депутатов. Об этом заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По его словам, ограничить или запретить что-либо проще всего, однако существуют и более сложные пути решения проблем, которыми власть зачастую пренебрегает.

«Есть более сложные пути решения, но идут по-простому: давайте запретим, просто перекроем. Нельзя ухудшать жизнь людей, затруднять ее», — пояснил Алексей Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что такие решения напрямую влияют на работу бизнеса и международным контрактам.