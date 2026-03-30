 
Общество

Большинство респондентов ПЛН удручают сплошные запреты и ограничения

0

Ограничения мобильного интернета и блокировка мессенджеров сильно отражаются на жизни большинства респондентов Псковской Ленты Новостей, следует из опроса, в котором принял участие 361 человек.

«Удручают сплошные запреты и ограничения прав», - отмечает каждый второй (54,4%) участник опроса. 

18% респондентов ощущают себя без нормального интернета и Telegram, как без рук, и испытывают сильное раздражение по этому поводу. 10% респондентов признали, что переживают в связи с ограничениями неудобства, но понимают, что это — ради безопасности.

9% проголосовавших не считают данную тему важной. По их мнению, есть более серьезные проблемы. 7,5% респондентов сообщили о переходе на альтернативные платформы, такие как Маx, и отметили, что их всё устраивает. Лишь 1,1% участников опроса заявили, что ограничения никак не отражаются на их жизни, поскольку они почти не пользуются интернетом.

Ограничения мобильного интернета и блокировка мессенджеров заметно ухудшают качество жизни людей: большинство испытывает недовольство и раздражение из-за отсутствия доступа к привычным сервисам. Людям важно оставаться на связи в цифровом мире, но пока всем придется мириться с новой реальностью, ведь ограничения вводят из соображений безопасности. 

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Принимаете ли участие в весенней уборке?»

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026