Большинство респондентов ПЛН удручают сплошные запреты и ограничения

Ограничения мобильного интернета и блокировка мессенджеров сильно отражаются на жизни большинства респондентов Псковской Ленты Новостей, следует из опроса, в котором принял участие 361 человек.

«Удручают сплошные запреты и ограничения прав», - отмечает каждый второй (54,4%) участник опроса.

18% респондентов ощущают себя без нормального интернета и Telegram, как без рук, и испытывают сильное раздражение по этому поводу. 10% респондентов признали, что переживают в связи с ограничениями неудобства, но понимают, что это — ради безопасности.

9% проголосовавших не считают данную тему важной. По их мнению, есть более серьезные проблемы. 7,5% респондентов сообщили о переходе на альтернативные платформы, такие как Маx, и отметили, что их всё устраивает. Лишь 1,1% участников опроса заявили, что ограничения никак не отражаются на их жизни, поскольку они почти не пользуются интернетом.

Ограничения мобильного интернета и блокировка мессенджеров заметно ухудшают качество жизни людей: большинство испытывает недовольство и раздражение из-за отсутствия доступа к привычным сервисам. Людям важно оставаться на связи в цифровом мире, но пока всем придется мириться с новой реальностью, ведь ограничения вводят из соображений безопасности.

