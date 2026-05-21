 
Общество

Судебное заседание по «делу Ильиной» отложили до 27 мая

0

Судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной отложено до 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

В ходе заседания в Псковском городском суде принято решение об отложении разбирательства на 10:30 27 мая для разрешения заявленного стороной защиты ходатайства о назначении дополнительной судебной компьютерно-технической экспертизы, вызова свидетеля - сотрудника ПсковГУ Анны Марковой.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). 

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Судебное заседание по «делу Ильиной» отложили до 27 мая

Судебное заседание по делу экс-ректора ПсковГУ продолжено после перерыва 

Подельнику экс-ректора Натальи Ильиной продлили домашний арест до 6 июня
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026