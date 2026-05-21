Судебное заседание по «делу Ильиной» отложили до 27 мая

Судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной отложено до 27 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе заседания в Псковском городском суде принято решение об отложении разбирательства на 10:30 27 мая для разрешения заявленного стороной защиты ходатайства о назначении дополнительной судебной компьютерно-технической экспертизы, вызова свидетеля - сотрудника ПсковГУ Анны Марковой.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.