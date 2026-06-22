Суд над предполагаемым подельником бывшего ректора ПсковГУ назначен на 24 июня

Судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего доцента ПсковГУ Сергея Куклева, обвиняемого в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), назначено Псковским городским судом на 24 июня в 10.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Органом следствия Сергею Куклеву предъявлено обвинение в том, что несмотря на заключенные с ним трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, будучи обязанным работать на дистанционном (удаленном) формате, обвиняемый 15 октября 2022 года уехал жить в Казахстан и фактически функции по занимаемой должности не исполнял.

В период с октября 2022 года по март 2025 года по указанию ректора ПсковГУ Натальи Ильиной бывшему доценту начислялась заработная плата, назначались стимулирующие и иные выплаты, которые поступили на его расчетный счет в общем размере более 5 миллионов рублей. Часть заработка Сергей Куклев перечислил на счет банковской карты, переданной им ранее бывшему ректору ПсковГУ.

Сергей Куклев в настоящее время находится под домашним арестом.

В отношении бывшего ректора продолжается суд.