На фоне атак БПЛА и нехватки бортов уменьшилось число обслуженных пассажиров в псковском аэропорту. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава региона напомнил, что псковский аэропорт в 2025 году обслужил 141,7 тысячи пассажиров.
Он добавил, что в 2025 году начато строительство нового терминала прилета: «Завершим работы в самое ближайшее время, чтобы захватить активный туристический сезон».
Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год
