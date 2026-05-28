На фоне атак БПЛА и нехватки бортов уменьшилось число обслуженных пассажиров в псковском аэропорту. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона напомнил, что псковский аэропорт в 2025 году обслужил 141,7 тысячи пассажиров.

«На фоне ограничений, атак БПЛА и нехватки бортов это ниже показателя 2024 года. Но если смотреть динамику в долгую, развитие авиации остаётся одним из заметных результатов последних лет», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что в 2025 году начато строительство нового терминала прилета: «Завершим работы в самое ближайшее время, чтобы захватить активный туристический сезон».