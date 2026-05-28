Губернатор: В регионе удалось организовать достаточно серьезную систему противодействия БПЛА

В Псковской области продолжается формирование устойчивой финансовой системы, которая достаточно уверенно прошла испытанием ковидом, санкциями, всеми последними «горячими годами». Тем не менее трат достаточно много. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не могу детализировать, но многое идёт на обеспечение региональной безопасности. Мы провели большую работу вместе с Минобороны, с другими структурами, с экспертами, которые имеют опыт на линии боевого столкновения», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что вместе удалось закупить необходимое оборудование и организовать достаточно серьезную систему противодействия беспилотникам. «Новости вы сами видите», - резюмировал Михаил Ведерников.