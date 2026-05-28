Борис Елкин: Губернатор и правительство большое внимание уделяют областному центру

Отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона в 2025 году был очень информативный и ёмкий, Псковская область демонстрирует стабильный рост, прокомментировал глава города Пскова Борис Елкин в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Псковская область демонстрирует стабильный рост, самое главное – стабильный рост собственных доходов, что важно для развития региона. В 2025 году данный показатель достиг почти 70%», — отмечает Борис Елкин.

Отдельно глава Пскова отметил развитие инфраструктуры и благоустройство областного центра: «Стоит также отметить, мне, как главе города, важно, что большое внимание уделяется Пскову, о чем говорилось в отчёте Михаила Юрьевича. Это и инфраструктурные, и социальные объекты, и, конечно же, объекты благоустройства. Ремонт дорог, инновации в медицинской сфере, капитальные ремонты зданий и объектов города. Очень приятно, что губернатор и правительство региона такое большое внимание уделяют областному центру».

Напомним, сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году.