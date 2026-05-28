 
Общество

Борис Елкин: Губернатор и правительство большое внимание уделяют областному центру

1

Отчёт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о деятельности правительства региона в 2025 году был очень информативный и ёмкий, Псковская область демонстрирует стабильный рост, прокомментировал глава города Пскова Борис Елкин в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Псковская область демонстрирует стабильный рост, самое главное – стабильный рост собственных доходов, что важно для развития региона. В 2025 году данный показатель достиг почти 70%», — отмечает Борис Елкин.

Отдельно глава Пскова отметил развитие инфраструктуры и благоустройство областного центра: «Стоит также отметить, мне, как главе города, важно, что большое внимание уделяется Пскову, о чем говорилось в отчёте Михаила Юрьевича. Это и инфраструктурные, и социальные объекты, и, конечно же, объекты благоустройства. Ремонт дорог, инновации в медицинской сфере, капитальные ремонты зданий и объектов города. Очень приятно, что губернатор и правительство региона такое большое внимание уделяют областному центру».

Напомним, сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 
Сюжет

Отчет губернатора о деятельности правительства Псковской области за 2025 год

Борис Елкин: Губернатор и правительство большое внимание уделяют областному центру

Александр Котов: По всем направлениям ситуация в регионе меняется в лучшую сторону

Наталья Мельникова: Регион стремится к достижению еще более высоких результатов
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026