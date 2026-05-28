Губернатор: Псковская область сохраняет хорошие темпы развития и решает накопленные проблемы

Прошлый год показал, что несмотря на все сложности Псковская область сохраняет хорошие темпы развития и решает накопленные проблемы. Такой итог подвел губернатор Михаил Ведерников в ходе оглашения отчета об итогах работы правительства на 55-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам главы региона, результаты есть и они ощутимые. Он отметил снижение долговой нагрузки; почти 100%-ное исполнение нацпроектов; рост инвестиционного портфеля; развитие ОЭЗ «Моглино» и технопарков; звершение крупных коммунальных проектов; обновление системы здравоохранения и образования; новые меры поддержки семей, участников СВО; развитие спортивной инфраструктуры и многое другое.

Но при этом, по словам Михаила Ведерникова, есть и сложные вопросы. Это аварийное жилье, очередь детей-сирот, отдельные проблемные объекты образования, кадровый дефицит в здравоохранении, состояние коммунальной инфраструктуры и недостаток спортивной базы, особенно для адаптивного спорта.