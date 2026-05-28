Антон Мороз: В отчете губернатора отражены результаты слаженной работы

Отчет губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отражает результаты работы, которая стала фундаментом для конкретных результатов. Таким мнением поделился депутат Псковской городской Думы по округу №3 от партии «Единая Россия» Антон Мороз.

«Губернатор Михаил Ведерников представил депутатам Псковского областного Собрания содержательный и комплексный отчёт о работе правительства Псковской области за 2025 год. В документе чётко отражены результаты слаженной командной работы. Хочу отметить один из ключевых итогов 2025 года — стабильный экономический рост региона: увеличиваются (к слову, результаты 2024 года были аналогичными, а значит мы говорим про положительную тенденцию) собственные доходы, сокращается государственный долг, что позволяет региону делать более свободно дополнительные экономические маневры в непростых общеэкономических условиях», - высказал свое мнение Антон Мороз.

Важным моментом депутат назвал то, что растет объем инвестиций, сельское хозяйство (несмотря на очень сложный по погоде год) показывает уверенную положительную динамику.

«Все это стало возможным благодаря грамотной работе региональных властей с федеральным центром и своевременно принятыми решениями, которые отвечают быстро меняющимся условиям. Развивается туризм, инфраструктура ЖКХ, большое внимание власти уделяют проектам благоустройства. Отдельно отмечу широкий размах движения ТОС – Михаил Юрьевич лично заботиться о поддержке народной активности. И это заметно во всех уголках Псковской области. Особое внимание уделяется социальному блоку: развитию медицины, образования, культуры, социальной поддержке и помощи людям, неукоснительному выполнению всех социальных обязательств и заботе о людях», - добавил Антон Мороз.

По его мнению, губернатору удается объединять вокруг себя людей, работающих на благо Псковской области.

«Развиваются проекты в спорте – это важная составляющая гармоничной жизни граждан: растет запрос на инфраструктуру спорта, а значит – люди заботятся о своем здоровье и продолжительности жизни. Безусловно, и Михаил Юрьевич отметил это в своем выступлении, остаются вопросы, требующие дополнительного внимания. Ведётся работа по их решению. Губернатору удается главное – консолидировать вокруг себя людей, мыслящих позитивно и работящих на благо Псковской области. Рад быть частью этой большой команды!» - заключил Антон Мороз.

Напомним, сегодня глава региона представил отчет об итогах работы правительства в 2025 году.