«Жить за свой счет»: Михаил Ведерников отчитался об устойчивом росте доходов региона и снижении долгов в два раза

Накануне 55-й сессии Псковского областного Собрания губернатор Михаил Ведерников выступил с отчетом о работе правительства за 2025 год. Основной темой доклада стала растущая финансовый рост области: даже в условиях снижения федеральных вложений региону удалось не просто удержать планку, но и достичь роста собственных доходов. Такой результат позволил максимально приблизиться к «жизни за свой счет», несмотря на все внешние препятствия.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Финансовый блок

Доходы консолидированного бюджета составили 68,4 миллиарда рублей. Губернатор обратил внимание, что этот показатель несколько ниже рекордного 2024 года, преимущественно потому что снизился объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Однако это снижение объяснимо и связано оно с цикличностью финансирования нацпроектов.

«Это был первый год нового цикла. А на старте объем средств всегда меньше, чем в последующие годы», — добавил Михаил Ведерников.

Для сравнения: объем финансирования нацпроектов в 2024 году составлял 12,6 миллиарда рублей, в 2025 – 11 миллиардов. В текущем году подтвержденные лимиты составляют уже более 20 миллиардов рублей. При этом, отметил глава региона, в прошлый раз скачок между первым и вторым годом был не настолько заметным. Между 19-м и 20-м разница была в 30%, сейчас — аж целых 80%. Такой значительный скачок объясняется не только цикличностью, но и высоким результатом исполнения предыдущего цикла нацпроектов.

«Мы закончили прошлый год с показателем 99,98%. Это второй результат в стране, и он позволил нам претендовать на более серьезную поддержку», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Еще один важный показатель прошлого года — рост собственных доходов региона. Губернатор уже не раз подчеркивал, что с недавних пор это наш основной драйвер роста и, несмотря на относительно высокую базу предыдущих лет, регион прибавил еще 2,7 миллиарда рублей. Таким образом, независимо от складывающихся объективных обстоятельств, рост собственных доходов сохраняется.

«Отмечу любопытный момент. Понятно, что снижение объемов федеральной поддержки по ряду направлений — это болезненная тема. Но с учетом роста собственных доходов мы пришли к ситуации, когда почти 68% доходов консолидированного бюджета составляют собственные источники. Это самый высокий показатель, как минимум, с 2013 года. Ближе к состоянию "жить за свой счет" мы еще не были», — заявил глава региона.

Отдельно Михаил Ведерников отметил ситуацию с государственным долгом. Так, на 1 января 2026 года госдолг Псковской области составил 16,7 миллиарда рублей. В отношении к собственным доходам областного бюджета — 45,4%. В 2023 году показатель составлял 64,4%, в 2024 году — 53,3%. В 2017 году и вовсе 101,7%. «Такой результат стал возможен благодаря системной поддержке нашего президента и федерального правительства», — добавил губернатор. Он добавил, что с Псковской области списано 3,8 миллиарда рублей задолженности по бюджетным кредитам. Кроме этого, правительством подготовлена заявка на списание еще трех миллиардов.

Одновременно завершена и реструктуризация задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, которая была начата в 2021 году. По условиям реструктуризации муниципалитеты в течение 2021-2025 годов погашали 10% задолженности, а при соблюдении финансовой дисциплины оставшиеся 90% списывались. В результате в 2025 году муниципалитетам списано более 20 миллионов рублей. А за прошедшие пять лет — почти 170. Просроченной задолженности по оплате труда в бюджетах всех уровней на сегодня нет.

«Мы продолжаем формировать устойчивую финансовую систему, которая достаточно уверенно прошла испытанием ковидом, санкциями, всеми последними горячими годами. Тем не менее, трат достаточно много. Не могу детализировать, но многое идет на обеспечение региональной безопасности», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что в правительстве провели большую работу вместе с Минобороны, с другими структурами, с экспертами, которые имеют опыт на линии боевого столкновения. Вместе с ними было закуплено необходимое оборудование и организована достаточно серьезная система противодействия беспилотникам. «Новости вы сами видите», — добавил губернатор.

Не только поэтому, но в том числе по этой причине иногда приходится прибегать к кредитам. Так, в прошлом году правительство взяло 1,5 миллиарда рублей для завершения финансового года. Но уже в январе 2026 года был оформлен казначейский кредит и погашен 1 миллиард. И даже с учетом этого по отношению госдолга к собственным доходам Псковская область продолжает занимать 67 место в стране, поднявшись за год на четыре пункта.

Экономика, инвестиции, промышленность

Отдельный блок губернаторского отчета затронул прорыв в инвестициях. Несмотря на «год охлаждения» для всей страны, портфель инвестиционных проектов вырос до 66,4 миллиарда рублей (против 56 миллиардов годом ранее). Количество проектов на сопровождении Фонда инвестиционного развития увеличилось с 45 до 68. Более того, несмотря на сложные условия, объем инвестиционных проектов, принятых на сопровождение в прошлом году, в 1,5 раза превысил показатели досанкционного года.

При этом особое внимание уделяется развитию ОЭЗ «Моглино» и технопарков в Великих Луках («Электрополис» и «Агрополис»). При этом Михаил Ведерников анонсировал запуск нескольких производств в ближайшее время — от переработки специй до медицинских изделий для хирургии, анестезиологии и реаниматологии.

В 2025 году заявка Псковской области по развитию второй очереди технопарка «Электрополис» победила в конкурсном отборе Минэкономразвития России. В 2026 году на этот проект предусмотрена субсидия почти 440 миллионов рублей, 350 из которых — федеральные средства.

«Продолжаем поддерживать промышленные предприятия через региональные инструменты», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Сельское хозяйство

Аналогичная ситуация происходит и в сельском хозяйстве. При этом наблюдается незначительное падение из-за переувлажнения почвы, когда был вынужденно объявлен режим ЧС.

Тем не менее принятые меры позволили существенно смягчить последствия, и мы смогли выйти на показатель в 95,8% к результатам 2024 года. В результате Псковская область сохранила лидирующие позиции в Северо-Западном федеральном округе: I место по производству скота и птицы на убой, IV по производству молока, II по производству рапса, IV по зерновым культурам.

Среднемесячная зарплата в отрасли в 2025 году выросла сильнее, чем средняя по региону (+30% против +15%), и в целом превысила ее на три тысячи рублей (66,5 тысячи против 63,4 тысячи рублей). На поддержку агропромышленного комплекса в 2025 году был направлен 681 миллион рублей. В том числе были поддержаны крупные инвестиционные проекты.

Еще один важный проект — строительство животноводческого комплекса АО «Ударник» в Бежаницком муниципальном округе. Проект рассчитан на 2 222 фуражные коровы. Плановая мощность — 25 тысяч тонн молока в год. Объем инвестиций — пять миллиардов рублей. Реализовать проект планируется к 2028 году.

«За счет строительства современных молочных комплексов к 2030 году прирост производства молока в регионе должен составить не менее 25%», — резюмировал Михаил Ведерников.

Развитие сельских территорий

Глава региона отчитался, что в Пушкинских Горах реализован комплексный проект на сумму почти 360 миллионов рублей. При этом завершен капитальный ремонт детской школы искусств, здания ветеринарной станции, приобретены оборудование и транспорт для ее работы.

В Порхове введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации мощностью 2,5 тысячи кубометров в сутки. Стоимость объекта — 672 миллиона рублей.

В Великолукском муниципальном округе также завершена реконструкция дороги Сиверст — Поречье протяженностью почти девять километров. Стоимость работ составила 304,6 миллиона рублей.

Кроме того, реализовано шесть проектов по благоустройству сельских территорий в Куньинском, Палкинском, Порховском, Псковском и Бежаницком округах. Это пешеходные коммуникации, парковки, детские игровые площадки, универсальная спортивная площадка, ремонт участка автомобильной дороги.

Туризм

Укрепляется и влияние туризма на экономику. Совокупное количество туристов и экскурсантов в 2025 году превысило три миллиона человек. Рост составил 20%.

Налоговые поступления по группе видов деятельности «Туризм» в бюджеты всех уровней составили почти 1,3 миллиарда рублей, что на 36% больше, чем в 2024 году. В региональный бюджет поступило 862 миллиона рублей, рост — 22,2%.

«Этот показатель говорит о том, что отрасль становится всё более эффективной и структурированной», — отметил губернатор.

В 2025 году открыты и поддержаны новые туристические объекты и форматы. Среди них: туристический комплекс «Квартал Мейера» с объемом инвестиций 1,6 миллиарда рублей, новые событийные проекты, развитие туристской навигации, поддержка причалов и доступной среды.

Продолжается работа по развитию псковских брендов. Реализуется проект «Рождество начинается здесь». На этот год выделено почти 50 млн рублей (25 млн ФБ, по 10 млн – областной и городской бюджеты, 3,3 – внебюджетные источники).

Всего на 2025-2027 годы на проект предусмотрено 105,6 миллиона рублей.

По данным правительства, поток туристов и экскурсантов, по сравнению с прошлыми новогодними праздниками, вырос более чем на 30%. Раньше данный показатель варьировался в пределах 15%. А согласно данным сервиса «Яндекс Путешествие» Псковская область стала лидером по увеличению спроса на размещение во время новогодних праздников 2025–2026 годов. Рост составил более 60%.

«Мы продолжаем насыщать регион такими практиками. Запустили весенний проект "Стоит только расправить крылья", работаем над "Псковскими каникулами", развиваем собственные бренды в муниципалитетах. В этой части целый ряд наших идей были представлены на всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика"», — отметил Михаил Ведерников.

Таким образом, представители всей страны увидели псковских Барсиков, узнали о сохранении фольклорного наследия в Усвятском округе, о развитии наследия Пушкина, о партизанском обозе, Знамени Победы и шахматной школе в Опочке. Один из проектов – «Печоры. Колыбель православия» – был признан лучшим. На его реализацию правительство получило дополнительно 40 миллионов рублей федеральной поддержки.

«Кстати, сейчас в работе находятся еще пять муниципальных практик по лучшему брендированию территорий», — заявил Михаил Ведерников.

Культура и историческая память

Одна из основ туристической привлекательности Псковской области – культура и историческая память. Глава региона напомнил, что в 2025 году продолжалась работа по модернизации учреждений, поддержке событийных проектов, сохранению культурного наследия. Так, по национальному проекту «Семья» было выделено почти 30 миллиона рублей на создание модельной библиотеки в Пскове, техническое оснащение музея в Бежаницах и оснащение трех детских школ искусств.

По федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» выделено 24 миллиона рублей на поддержку двух театров и премии лучшим работникам и учреждениям культуры.

«Ключевой показатель эффективности работы — это посещаемость наших культурных проектов. В 2025 году она составила рекордные 14,7 миллиона зрителей. При плановом показателе нацпроекта — 14,1 миллиона», — подвел черту в этом блоке Михаил Ведерников.

Спорт

Отдельно губернатор остановился на спорте. По его словам, эта сфера в Псковской области долгое время развивалась в условиях крайне ограниченного финансирования.

«Как и многие небогатые регионы, мы вынуждены были закрывать самые острые обязательства в здравоохранении, образовании, ЖКХ. Но ситуация постепенно меняется», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что за пять лет в регионе появилось 13 ФОКОТов и 26 площадок ГТО. За счет внебюджетных средств установлено почти 200 воркаут-площадок. Созданы центр единоборств в Пскове, фиджитал-центр и три скейт-парка. В 2026 году началось создание зала единоборств в Острове.

Меняется и сама система поддержки спорта. Увеличили базовую ставку для федераций, которые работают не первый год. При этом дополнительное финансирование теперь завязано на результаты. Также увеличена поддержка тренеров и чемпионов, которые занимают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях.

С начала учебного года планируется запуск регионального проекта «Псков.Старт». Он позволит порядка десять тысячам детей 7-8 лет бесплатно пройти обучение основам плавания, самообороны и ориентирования на местности.

Также прорабатывается механизм спортивных рибейтов для привлечения межрегиональных и всероссийских соревнований. Такой инструмент уже показал востребованность в кинематографической сфере, и его можно использовать для развития спортивной событийной повестки.

Особое внимание было уделено адаптации участников СВО. По словам главы региона, сейчас прорабатывается вопрос строительства Центра адаптивной физической культуры и спорта с Министерством спорта России.

«Это будет ключевой объект для всей области. В прошлом году получили поддержку Министра, в этом планируем добиться окончательного решения», — заявил Михаил Ведерников.

Жилье, ЖКХ, городская среда

В строительстве и коммунальной инфраструктуре 2025 год был уверенным и результативным, сообщил глава региона. Ввод жилья составил почти 320 тысяч квадратных метров при плане 308 тысяч. Показатель выполнен на 103,7%.

Продолжалась работа и по расселению аварийного жилищного фонда. В 2025 году завершена программа по домам, признанным аварийными до 1 января 2017 года.

С учетом дополнительных мероприятий переселено более трех тысяч человек из более чем 200 аварийных многоквартирных домов. Общая расселенная площадь — 45 тысяч квадратов. В коммунальной инфраструктуре главный показатель — 82 тысячи жителей, для которых в 2025 году улучшено качество коммунальных услуг. И за этой цифрой стоят конкретные объекты.

По поручению президента в Остров-3 завершена модернизация коммунальной инфраструктуры. Заменено 63,5 километра сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения. Также введены пять центральных тепловых пунктов, очистные сооружения канализации и станция второго подъема воды.

В Пскове завершена реконструкция первой очереди котельной №9 — крупнейшего источника теплоснабжения области. Она обеспечивает теплом 40% потребителей города. В прошлом году также завершено строительство газовой котельной в деревне Хотицы — объект построен за пять месяцев. По словам Михаила Ведерникова, он обеспечит теплом первую очередь жилого комплекса «Невский парк» и создаст основу для дальнейшего развития микрорайона.

По благоустройству в 2025 году приведены в порядок 35 общественных, восемь дворовых территорий. На эти цели направлено почти 200 миллионов рублей.

Напомним, в преддверии сессии Псковского областного Собрания, состоялись традиционные встречи главы области с депутатами. От оппозиционных партий в прямом диалоге приняли участие представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Яблока». В центре внимания оказались вопросы ЖКХ, социальной поддержки и инфраструктурного развития — каждый вопрос получил подробный ответ и реакцию главы региона.

Экотехнопарк

С учетом вопросов от всех фракций губернатор отдельно остановился на теме строительства экотехнопарка. Михаил Ведерников напомнил, что прошлый генеральный подрядчик не справился со своими задачами.

«Следственным комитетом уже возбуждено уголовное дело. Мы ведем претензионную работу. Но, понятно, что для нас сейчас главное — максимально оперативное завершение строительства», — подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что ситуация уже доложена курирующему вице-премьеру и в ответ получил от него полную поддержку.

«К нам уже приезжала специальная рабочая группа, которая на месте проанализировала ситуацию. Делаем все, чтобы разрыв между сроками сдачи максимально сократить», — резюмировал Михаил Ведерников.

Добавим, бывшему заместителю главы Минприроды Денису Буцаеву заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Денис Буцаев посещал Псковский регион с рабочим визитом. Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он приезжал на площадку строительства экотехнопарка и сделал ряд замечаний.

Дороги и транспорт

Расходы дорожного фонда Псковской области в 2025 году составили 10,7 миллиарда рублей, в том числе 3,1 — средства федерального бюджета. По словам главы региона, в нормативное состояние приведено почти 84 километра автомобильных дорог регионального и местного значения.

Доля региональных и межмуниципальных дорог в нормативном состоянии достигла 47,1%. Доля дорог опорной сети, соответствующих нормативу, превысила 83%.

В 2025 году в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий завершены работы по реконструкции автомобильной дороги Сиверст - Поречье протяженностью участков более 17 километров. Также завершены работы по ремонту и капитальному ремонту девяти искусственных дорожных сооружений на региональной сети. С опережением срока завершен и капремонт моста через реку Полонка на дороге Порхов — Дно.

Сейчас продолжается строительство второго пускового комплекса Северного обхода Пскова. В прошлом году велись работы по мосту через Великую и трем путепроводам. Это один из ключевых дорожных проектов для областного центра. В пассажирском транспорте сохранена маршрутная сеть: 519 маршрутов, из них 394 муниципальных и 125 межмуниципальных. 90% маршрутов имеют социальное значение. За год автомобильным общественным транспортом перевезено более 34 миллиона пассажиров.

Псковский аэропорт в 2025 году обслужил 141,7 тысячи пассажиров. Однако на фоне ограничений, атак БПЛА и нехватки бортов это ниже показателя 2024 года. Но если смотреть динамику в долгую, развитие авиации остаётся одним из заметных результатов последних лет.

«В 2025 году начато строительство нового терминала прилета. Завершим работы в самое ближайшее время, чтобы захватить активный туристический сезон», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Развивается и железнодорожное сообщение: продолжено движение приграничных поездов в Республику Беларусь по маршрутам Великие Луки — Алеща и Новосокольники — Алеща. На станции Алеща обеспечена пересадка на поезд в Полоцк и далее по территории Беларуси.

«В рамках заседания группы высокого уровня договорились расширить линейку доступных маршрутов. В следующем году планируем эту идею реализовать», — отметил глава региона.

Здравоохранение

По здравоохранению в прошлом году благодаря федеральной поддержке финансирование составило 2,3 миллиарда рублей. Почти 625 миллионов рублей направлено на закупку оборудования, что позволило продолжить обновление медицинской инфраструктуры и материальной базы.

В 2025 году закуплено и введено в эксплуатацию более 5,1 тысячи единиц медицинского оборудования. В рамках модернизации первичного звена капитально отремонтированы 36 объектов здравоохранения. Приобретено 20 автомобилей для первичного звена здравоохранения и установлены 40 модульных конструкций: 37 ФАПов и три врачебные амбулатории. В 2024 году таких объектов было 28. Таким образом, работа по первичному звену не только продолжается, но и ускоряется.

В прошлом году в межрайонных больницах и их филиалах было введено в эксплуатацию 12 современных отечественных маммографов, рентгенов, флюорографов. Они будут задействованы в том числе при проведении диспансеризации, профилактических осмотров.

Поставлено оборудование в Островский межрайонный эндокринологический центр, отделение реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы для Псковского филиала Псковской областной клинической больницы.

Новые центры здоровья и женские консультации появились во всех межрайонных больницах, Великолукском филиале областной больницы, Псковской городской поликлинике.

Отдельно отмечены финансовое оздоровление наших медицинских организаций. В 2024 году просроченная кредиторская задолженность достигала пикового значения — 361,2 миллиона рублей. Это приводило к проблемам с лекарственным обеспечением, дифференциации заработных плат, снижению мотивации работников и руководителей учреждений. Однако с апреля 2025 года в медицинских организациях просроченная кредиторская задолженность полностью отсутствует.

Еще один принципиальный вопрос — кадры. В 2018 году дефицит врачей составлял 52%, и тенденция к увеличению сохранялась. Сегодня показатель снизился до 36%.

«Проблема остается серьезной, но тенденция положительная и темпы хорошие. Мы видим, что дефицит сокращается, во многом благодаря принятой при вашей, уважаемые депутаты, поддержке региональной кадровой программе», — заключил Михаил Ведерников.

Образование

В 2025 году основные результаты связаны со строительством и оснащением образовательных организаций. При этом капитально отремонтированы десять образовательных организаций: семь школ, детский сад, учреждение среднего профессионального образования, Псковский политехнический колледж. Общий объем финансирования составил более одного миллиарда.

Ввели в эксплуатацию две новые школы, 149 школ оснащены средствами обучения и воспитания для предметов «Труд. Технология» и «ОБЗР». Сроки капремонта двух школ и одного детсада в Великих Луках были сдвинуты на 2026 год — это согласовано допсоглашениями с Минпросвещения.

На нынешний год запланирован ремонт в семи учреждениях (четыре школы, два детсада, один колледж) на общую сумму 435,3 миллиона рублей. Продолжается строительство еще пяти школ.

Социальная поддержка и демография

Михаил Ведерников отчитался, что в 2025 году на социальную поддержку отдельных категорий граждан направлено около 3,1 миллиарда рублей. Получателями различных мер стали более 210 тысяч человек. Задолженности по выплатам нет. С 1 января 2025 года денежные выплаты отдельным категориям граждан проиндексированы на 4,5%.

Социальный контракт остается одним из самых действенных инструментов адресной помощи. Так, в 2025 году заключено 1 609 соцконтрактов на сумму 324 миллиона рублей. Более 80% семей после завершения контракта увеличивают среднедушевой доход.

Продолжается и поддержка многодетных семей. Размер сертификата победителям конкурса «Многодетная семья года» на улучшение жилищных условий увеличили до 2,5 миллиона рублей. С 2020 года автомобилями обеспечены 36 многодетных семей, в том числе две — в 2025 году.

Важные изменения произошли в мерах поддержки рождаемости. В прошлом году введены новые региональные меры: выплата 600 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье; выплата 100 тысяч рублей беременной студентке очной формы обучения при постановке на учет; компенсация 100% стоимости обучения одного из детей многодетной семьи в колледже или вузе; создание служб сопровождения семьи в женских консультациях.

«Пока рано говорить о развороте демографической динамики. Но нам удалось стабилизировать показатель на уровне 1,3», — отметил Михаил Ведерников.

Труд и занятость

Ситуация на рынке труда остается стабильной — Псковская область имеет самый низкий показатель безработицы за все годы наблюдений. Но есть новый вызов — трудоустройство и адаптация участников специальной военной операции.

«Для нас принципиально важно, чтобы человек, вернувшись с передовой, не оставался один на один с бытовыми, профессиональными и психологическими вопросами. Работа здесь — один из ключевых элементов возвращения к мирной жизни», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что все ведомства и структуры региона включены в общую систему поддержки бойцов. Отдельно он отметил работу службы занятости и Псковского филиала фонда «Защитники Отечества»: «Сейчас на сопровождении фонда находятся 990 человек. Из них уже трудоустроены 635».

Запущена и региональная программа «Герои земли Псковской» — аналог федеральной президентской программы «Время Героев». На очное обучение отобраны 13 кандидатов, еще 13 — на отложенное обучение. Из первой группы пять человек уже трудоустроены.

Для участников СВО с ограничениями по здоровью действует возможность оснащения рабочих мест с учетом индивидуальных программ реабилитации — за счет субсидий из регионального или федерального бюджета.

Работаем!

Прошлый год показал, что несмотря на все сложности Псковская область сохраняет хорошие темпы развития и одновременно решает накопленные за десятилетия проблемы. Михаил Ведерников уверен: результаты есть и они ощутимые. Но, конечно, как всегда есть и сложные вопросы.

«По каждому направлению есть предметный план работы. Где-то нужны региональные решения. Где-то — федеральная поддержка. Где-то — более жесткая работа с подрядчиками. Рассчитываю, что вместе с депутатским корпусом, муниципалитетами, федеральными коллегами, общественными организациями и бизнесом со всеми вызовами мы справимся. Спасибо за внимание. Работаем!» — завершил свое выступление Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») высоко оценил его отчет. Парламентарий отметил, что практически по всем показателям наблюдается движение вперед: это и увеличение доходов бюджета, и высокий процент использования бюджетных средств по реализации нацпроектов: «Это, кстати, очень важный показатель, который позволяет нам рассчитывать на больший объем поддержки со стороны федерального центра — и не только в текущем периоде, но и в перспективе».

Александр Котов отметил устойчивый рост собственных доходов, снижение госдолга и значительное изменение его структуры. По его словам, львиную долю теперь составляют бюджетные кредиты, которые дешевле в обслуживании. Что касается развития экономики, то и здесь наблюдается рост индекса промышленного производства, инвестиций и количества рабочих мест.

Депутат добавил, что серьезно меняется ситуация с оснащением лечебных учреждений: закупается оборудование, идут капитальные ремонты. Все это, по мнению спикера, позволяет рассчитывать на устойчивое развитие в перспективе.

«Конечно, само собой ничего не произойдет, придется усиленно работать. И мы с вами не должны рассчитывать на то, что губернатор будет в таком режиме работать здесь, в регионе, и с федеральным центром по привлечению дополнительной финансовой поддержки. Мы — участники этого процесса. Я всегда об этом говорю. Мы — единая команда, и как законодательный орган в регионе мы должны принимать активное участие в той части, которая относится к нашим полномочиям», — резюмировал Александр Котов.

Депутаты приняли отчет губернатора единогласно.