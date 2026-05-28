За неделю в Псковской области от клещей пострадали 163 человека

За неделю с 18 по 24 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 163 человека, в том числе 36 детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Первый случай присасывания клеща в 2026 году зарегистрирован 15 марта.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 25 мая количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (679 человек) на 57,8% меньше, в том числе детей (137) – на 56,7% меньше среднемноголетних недельных данных за 2015-2025 годов (исключая 2020 и 2021 годов ковидного периода).

За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 1112 человек, в том числе 272 ребенка.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и медицинских организаций исследовано 550 клещей (за неделю 134), из них 511 снятых с людей, 39 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0% (0/511);

иксодовым клещевым боррелиозом – 28,2% (144/511);

моноцитарным эрлихиозом человека – 4,1% (21/511);

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,6% (3/511).

Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого.

За январь-апрель 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2590 человек, в том числе 119 детей, ревакцинировано 2405 человек, в том числе 149 детей.

В городах Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.