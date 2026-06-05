Самый страшный сценарий мошенников назвали в МВД

Сценарий, когда мошенники под видом ребенка звонят родителю и наоборот, является самым страшным и опасным, сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

«Когда ребенок звонит своему родителю или родитель звонит ребенку - это самый страшный (мошеннический - ред.) сценарий, про который мы говорим уже последние три года. Мы тоже не молчим, мы уже три года подряд говорим про эту опасность, которая может быть. И она на самом деле существует», - сказал он, выступая на сессии «Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения» на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня, пишет РИА Новости.