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Творческая команда «Потеха» Опочецкого ДК выиграла 50 тысяч рублей в конкурсе-шествии

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Творческая команда «Потеха» Опочецкого дома культуры стала обладателем Гран-при театрализованного шествия-конкурса на Днях Пушкинской поэзии в музее-заповеднике «Михайловское» и сертификата на 50 тысяч рублей, сообщил глава муниципального округа Юрий Ильин в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: Юрий Ильин / Max

Артисты выступили на празднике, посвященном Пушкинской поэзии и русской культуре в музее-заповеднике «Михайловское». Они представили оригинальную зарисовку «Сказка о Боссе и земском работнике Матрене». Другие творческие коллективы Дома культуры и мастера декоративно-прикладного творчества также приняли участие в шествии и представили визитку в рамках праздничных мероприятий.

 


«Спасибо нашим талантливым землякам за энергию и любовь к русской культуре!» — комментирует глава округа.

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Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

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