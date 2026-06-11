ЕГЭ по обществознанию и физике сдадут сегодня в Псковской области

ЕГЭ по обществознанию и физике сдают выпускники в Псковской области сегодня, 11 июня.

Экзамен по обществознанию стал наиболее популярным при выборе ЕГЭ в 2026 году среди псковских школьников. 47,4% одиннадцатиклассников выбрали для сдачи обществознание. Физику планируют сдавать 22,1% школьников.

По обществознанию школьнику нужно набрать не менее 42 баллов, по физике - 36 баллов.

На территории области организовано 39 пунктов проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11-х классах. Для присутствующих на экзаменах специалистов было проведено обучение на региональной учебной платформе и курсах повышения квалификации.

Все пункты проведения экзаменов обеспечены необходимыми расходными материалами, оборудованием, видеонаблюдением онлайн. Новшеством этого года станет использование подавителей сигналов сотовой связи.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. На всех пунктах подтверждено участие медицинских работников, обеспечено взаимодействие с УМВД, Росгвардией, МЧС, Псковским филиалом «Россети Северо-Запад». Отработаны алгоритмы действий на случай нештатных ситуаций.

Отметим, в этом году ЕГЭ сдают порядка 2,5 тысячи выпускников 11-х классов в Псковской области.