Обществознание вновь стало самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ в Псковской области

Экзамен по обществознанию стал наиболее популярным при выборе ЕГЭ в 2026 году среди псковских школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования Псковской области.

47,4% одиннадцатиклассников выбрали для сдачи обществознание. Профильную математику планируют сдавать 43,6% школьников. Физику - 22,1%, историю - 16,7%, информатику -14,7%, химию - 14,4%, английский язык - 9,2%, географию - 4,88%, литературу - 4,8%.

Немецкий язык в Псковской области планируют сдавать шесть человек. Самым непопулярным экзаменом стал французский язык. Его планируют сдавать всего два ученика.

По данным министерства, увеличилась доля выпускников, выбравших предметы математического и естественно-научного цикла. С 30,4% в 2025 году до 33,09%. Это говорит о повышении интереса к техническим направлениям.

«О выборе предметов выпускниками девятых классов говорить преждевременно, так как прием заявлений завершился 2 марта», - добавили в министерстве.

Напомним, обществознание уже не первый год традиционно становится самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ в Псковской области.