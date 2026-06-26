Доля жалоб на интернет-покупки выросла до 14,4% в Псковской области

Управление Роспотребнадзора по Псковской области отмечает рост удельного веса обращений потребителей, заключающих дистанционные договоры купли-продажи товаров. Если в 2023 году объём таких жалоб составлял 13% от общего числа обращений по вопросам защиты прав потребителей, в 2024-м — 12,5%, в 2025-м — 8,9%, то в первом квартале 2026 года этот показатель составил 14,4%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Большая часть обращений относится к покупкам товаров на маркетплейсах. Преимущественно жалобы связаны: с ненадлежащим качеством приобретаемых товаров, нарушением сроков их доставки и отказом в возврате товаров надлежащего качества.

В этих случаях споры, возникающие между потребителями и продавцами товаров, подлежат рассмотрению в судебном порядке. Управление не вправе обязать продавца выполнить имущественные требования потребителей. Тем не менее всем обратившимся даны разъяснения их прав, а также порядка их реализации.

Жалобы на доведение неполной либо недостоверной информации о продавцах, а также приобретаемых товарах (за предоставление которой отвечает маркетплейс и по которым управление вправе принимать меры реагирования) носят единичный характер. Например, в I квартале 2026 года поступило всего одно такое обращение, в связи с чем управление направило информационное письмо маркетплейсу с предложением о принятии мер по недопущению на рынок товара иностранного продавца, сведения о котором недостаточны. В ответ маркетплейс принял решение о блокировке карточек товаров данного продавца, таким образом, нарушения прав потребителей были прекращены.