 
Общество

Доля жалоб на интернет-покупки выросла до 14,4% в Псковской области

0

Управление Роспотребнадзора по Псковской области отмечает рост удельного веса обращений потребителей, заключающих дистанционные договоры купли-продажи товаров. Если в 2023 году объём таких жалоб составлял 13% от общего числа обращений по вопросам защиты прав потребителей, в 2024-м — 12,5%, в 2025-м — 8,9%, то в первом квартале 2026 года этот показатель составил 14,4%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Большая часть обращений относится к покупкам товаров на маркетплейсах. Преимущественно жалобы связаны: с ненадлежащим качеством приобретаемых товаров, нарушением сроков их доставки и отказом в возврате товаров надлежащего качества.

В этих случаях споры, возникающие между потребителями и продавцами товаров, подлежат рассмотрению в судебном порядке. Управление не вправе обязать продавца выполнить имущественные требования потребителей. Тем не менее всем обратившимся даны разъяснения их прав, а также порядка их реализации.

Жалобы на доведение неполной либо недостоверной информации о продавцах, а также приобретаемых товарах (за предоставление которой отвечает маркетплейс и по которым управление вправе принимать меры реагирования) носят единичный характер. Например, в I квартале 2026 года поступило всего одно такое обращение, в связи с чем управление направило информационное письмо маркетплейсу с предложением о принятии мер по недопущению на рынок товара иностранного продавца, сведения о котором недостаточны. В ответ маркетплейс принял решение о блокировке карточек товаров данного продавца, таким образом, нарушения прав потребителей были прекращены.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026