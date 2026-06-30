Международный день астероида отмечают сегодня

Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной ассамблеи организации объединенных наций № 71/90 от 6 декабря 2016 года, в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».

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Этот космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня — в годовщину «Тунгусского феномена над Сибирью». В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа — с планетой Земля столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2 000 квадратных километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди. Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.

Инициатива же учреждения новой даты принадлежит ассоциации исследователей космоса и поддержана комитетом по использованию космического пространства в мирных целях. А главные идеологи дня — рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Григ Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма-катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон, пишет calend.ru. В результате и родилась идея о создании Дня астероида.

Астероид — небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено, до 2006 года астероиды также называли малыми планетами.

По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона астероидов — объектов, имеющих размеры более 1 километра. Наибольшее скопление астероидов — в поясе между Марсом и Юпитером. Самые крупные из известных — Цецера, Веста и Паллада, причем Цецера уже получила статус карликовой планеты. По данным Центра НАСА, на сегодняшний день обнаружено более 32 тысяч объектов, сближающихся с Землей (ОСЗ).

Хотя Земля значительно больше всех известных астероидов, эти небесные тела представляют серьезную потенциальную угрозу для планеты — столкновение с астероидом размером более 3 километров может привести к уничтожению цивилизации, как максимум, а как минимум — принести значительный ущерб и разрушения.

О подобных возможных ситуациях снято немало фильмов-катастроф. Поэтому астрономы пристально следят за астероидами, опасными для жителей планеты. Вот и День астероида призван повысить уровень осведомленности общественности об астероидной опасности и о мерах по поддержанию связи в критической ситуации, которые должны приниматься на глобальном уровне в случае возникновения реальной угрозы столкновения с объектами, сближающимися с Землей.

Эта международная инициатива призвана скоординировать усилия человечества в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей предотвращения столкновений астероидов с планетой в интересах всеобщей безопасности.

Основываясь на рекомендациях по международному реагированию на угрозу столкновения с ОСЗ, вынесенных в 2013 году Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях, в 2014 году были созданы международная сеть оповещения об астероидах (МСОА) и консультативная группа по планированию космических миссий (КГПКМ). МСОА обменивается информацией с государствами, оказывая им поддержку в области прогнозирования и смягчения последствий столкновения с астероидами. КГПКМ является форумом, объединяющим космические агентства разных стран, который определяет технологии по изменению траектории ОСЗ. Группа также ставит своей целью достичь консенсуса по выполнению рекомендаций относительно обороны планеты при угрозе столкновения с объектами, сближающимися с Землей.

Так, стало известно, что 13 апреля 2029 года астероид 99942 Апофис пройдет на безопасном, но очень близком (32 тысячи километров) расстоянии от поверхности Земли, не представляя никакой угрозы для планеты. Но с астрономической точки зрения это является чрезвычайно близким сближением, которое позволит миллиардам людей увидеть астероид невооруженным глазом, и станет одним из тех событий, которые происходят раз в тысячелетие. В связи с этим, в 2024 году Генеральная Ассамблея ООН постановила объявить 2029 год Международным годом информирования об астероидах и планетарной защиты с целью воспользоваться таким уникальным событием для проведения всемирной кампании по повышению уровня осведомленности об астероидах.

В сам же праздник ежегодно мероприятия в рамках Дня проходят во многих странах. Канал Discovery Science, поддерживая инициативу проведения праздника, запустил цикл программ «День астероида: обратный отсчет» и ряд других «космических» передач. А в России главной площадкой Дня астероида стал Московский планетарий, где, помимо экскурсий, всем желающим показывают коллекцию звездных камней, включая метеорит Сеймчан весом 1,5 тонны; проходят лекции ученых о предотвращении астероидной опасности, просмотры тематических фильмов и ряд других мероприятий.