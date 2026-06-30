Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев

На 59-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании заслуженный мастер спорта СССР Артур Дмитриев. Он был первым фигуристом-мужчиной, которому удалось выиграть Олимпийские игры с двумя разными партнершами.

Фото: Павел Петров/ ТАСС

Артур Дмитриев родился 21 января 1968 года в Белой Церкви Киевской области, однако детство провел в Норильске. Именно там он начал заниматься фигурным катанием, первоначально выступая как одиночник. В 1986 году он приехал в Ленинград и попал в группу Тамары Москвиной. По ее предложению перешел в парное катание - решение, которое определило всю его дальнейшую спортивную карьеру.

Первой партнершей Артура Дмитриева стала Наталья Мишкутенок, вместе с которой он выступал с 1987 по 1994 год. Дуэт формировался в условиях жесточайшей конкуренции советской школы парного катания, однако уже в начале 1990-х годов вошел в число сильнейших в мире. В 1991 и 1992 годах Мишкутенок и Дмитриев выиграли чемпионат мира, а в 1992 году стали олимпийскими чемпионами в Альбервиле. Спустя два года на Олимпиаде в Лиллехаммере пара завоевала серебряные медали, уступив только Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову.

После завершения сотрудничества с Натальей Мишкутенок он начал выступать с Оксаной Казаковой. Новая пара уже в первый совместный сезон выиграла чемпионат Европы 1996 года. Затем были непростые моменты поиска стабильности, но к Олимпийским играм в Нагано пара подошла в числе претендентов на самые высокие места. В феврале 1998 года они завоевали олимпийское золото. Эта победа позволила Артуру Дмитриеву установить уникальное достижение - выиграть игры с двумя разными партнершами.

Завершив карьеру, фигурист еще несколько лет выступал в профессиональных турнирах и ледовых шоу, пишет ТАСС. Позднее он занимался тренерской работой, передавая свой опыт молодым спортсменам. Среди его учеников - Мария Мухортова и Максим Траньков, Катарина Гербольдт и Александр Энберт и другие. Долгие годы тренировал в Москве, а в июле 2024 года снова вернулся в Петербург.

Был награжден орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, который он получил сразу после победы в Нагано. Его сын, Артур Дмитриев, также выбрал фигурное катание, правда, одиночное - он стал победителем первенства России среди юниоров и мастером спорта международного класса.

Артур Дмитриев принадлежал к поколению фигуристов, благодаря которому советская, а затем и российская школа парного катания на долгие годы стала одной из сильнейших в мире. За годы выступлений он завоевал множество медалей и вошел в число самых титулованных спортсменов в истории парного фигурного катания.

Позже стало известно, что фигурист скончался в Москве от расслоения аорты. Об этом ТАСС сообщила бывшая партнерша спортсмена олимпийская чемпионка Оксана Казакова.

«Прекрасный человек, уникальный спортсмен. У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера», - сказала Оксана Казакова.

Она добавила, что пока информации по прощанию нет. «Близкие хотели бы перевезти его в Санкт-Петербург», - добавила Оксана Казакова.