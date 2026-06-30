Раскрыто, как пассажиру с верхней полки в поезде поесть на нижней

Пассажир с верхней полки в поезде может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

«Стоит подчеркнуть, что на практике в большинстве случаев пассажиры самостоятельно решают этот вопрос», — сказали в ФПК на вопрос, может ли пассажир с верхней полки в поезде садиться на нижнюю.

«В единичных случаях, если самостоятельно урегулировать ситуацию не получается, на этот случай правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 5.09.2022 № 352, закреплено право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи», — пояснили в компании.

Так, в утренние часы путешественник с верхней полки может сесть поесть на нижнюю с 7.00 до 10.00 и вечерние часы с 19.00 до 21.00. Время регламентировано – не более 30 минут, пишет РИА Новости. В обед такое расписание: с 12.00 до 15.00 – не более одного часа.

«Если в пути следования возникает спорная ситуация, то пассажир может обратиться к проводнику или начальнику поезда. Сотрудники проездной бригады помогут урегулировать вопрос», — отметили в ФПК.