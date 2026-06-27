День изобретателя и рационализатора отмечают в России

Ежегодно в последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора.

Праздник был введен в конце 50-х годов прошлого века по предложению Академии наук СССР и отмечался ежегодно в последнюю субботу июня. Правда официальный статус в Советском Союзе этот день получил лишь спустя два десятилетия — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года он был закреплен как «Всесоюзный день изобретателя и рационализатора», а затем подтверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года №3018-Х «О праздничных и памятных днях».

Первоначально праздник представлял собой советское подобие присуждения Нобелевской премии. 25 июня Академия наук рассматривала все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошедший год, и отбирала лучшие. Отличившихся изобретателей награждали, вручали государственные награды, давали звания.

С течением времени праздник потерял свое первоначальное значение, став просто «профессиональным» праздником изобретателей и рационализаторов, трудящихся на благо Родины. Сейчас он продолжает отмечаться в стране (и по прежнему, в последнюю субботу июня), но, к сожалению, не с прежней широтой. Хотя в этот день, специальная комиссия при Российской академии наук, как и прежде, представляет список наиболее выдающихся изобретателей на звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации».

Ведь именно российским изобретателям принадлежит авторство многих технических средств, изменившие историю человечества: паровая заводская машина, электрический телеграф, гальваническая копия, радиоприемник и многое другое. А имена Александра Лодыгина (изобретатель лампы накаливания), Александра Попова (изобретатель радио), Бориса Розинга (изобретатель телевидения), Ивана Ползунова (создатель двухцилиндровой паровой машины), Павла Шиллинга (изобретатель электромагнитного телеграфа), Павла Яблочкова (обладатель первого в мире патента на изобретение электрической лампы), Николая Жуковского (основоположник современной гидро- и аэромеханики) навсегда будут составлять золотой фонд не только российских, но и мировых изобретателей. Кстати, имя известного механика-самоучки Ивана Кулибина даже стало именем нарицательным для обозначения любого русского изобретателя.

Где был бы мир без изобретений? Можно ли представить инновации без идеи? Представьте себе жизнь без музыки, домов, одежды, моторов и даже без членораздельной речи! Таков был бы мир без изобретений, которые изменили течение истории.

В основе больших свершений есть всегда лучшие идеи, но, прежде всего, есть кто-то, кто в состоянии дать лучшую их интерпретацию и сделать их материальной и доступной действительностью. И сегодня Правительство России уделяет особое внимание поддержке научной сферы, созданию прорывных наукоёмких технологий и решений, где ключевую роль играют именно изобретатели и рационализаторы, пишет calend.ru.