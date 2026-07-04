 
Общество

Оксана Филиппова поздравила жителей Иссы с Днем деревни и наградила активистов

0

Жители Иссы отметили День родной деревни. На празднике администрация округа вручила благодарности активным землякам. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Оксаны Филипповой в социальной сети «ВКонтакте»

«Исса — один из сельских населенных пунктов нашего района, на территории которого живут активные, неравнодушные жители, которые объединены в ТОС с одноименным названием под руководством Галины Пустошкиной», — отметила она.

 

Оксана Филиппова от лица администрации округа поприветствовала всех собравшихся, чьи жизненные судьбы связаны с этим краем. Глава округа вручила благодарности:

Галине Пустошкиной — за неоценимый вклад в развитие территории Иссы и активную жизненную позицию;

Сергею Иванову — за привлечение местного населения к здоровому образу жизни, организацию спортивных мероприятий для детей и взрослых;

Алевтине Нестеровой — за неоценимый вклад в развитие художественной самодеятельности: уже более 40 лет Алевтина Анатольевна участвует в мероприятиях художественной самодеятельности Иссы, радуя земляков своим талантом и неугасаемой энергией;

супругам Марии Астаповне и Олегу Кузьминым — за образцовое содержание приусадебной территории и активное участие в общественной жизни района.

 

«Уважаемые жители Иссы! Пусть продолжается яркая, насыщенная жизнь деревни! Добрососедских вам взаимоотношений, поддержки друг друга и добрых дел во имя созидания родного края!» — пожелала Оксана Филиппова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026