Оксана Филиппова поздравила жителей Иссы с Днем деревни и наградила активистов

Жители Иссы отметили День родной деревни. На празднике администрация округа вручила благодарности активным землякам. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Оксаны Филипповой в социальной сети «ВКонтакте»

«Исса — один из сельских населенных пунктов нашего района, на территории которого живут активные, неравнодушные жители, которые объединены в ТОС с одноименным названием под руководством Галины Пустошкиной», — отметила она.

Оксана Филиппова от лица администрации округа поприветствовала всех собравшихся, чьи жизненные судьбы связаны с этим краем. Глава округа вручила благодарности:

Галине Пустошкиной — за неоценимый вклад в развитие территории Иссы и активную жизненную позицию;

Сергею Иванову — за привлечение местного населения к здоровому образу жизни, организацию спортивных мероприятий для детей и взрослых;

Алевтине Нестеровой — за неоценимый вклад в развитие художественной самодеятельности: уже более 40 лет Алевтина Анатольевна участвует в мероприятиях художественной самодеятельности Иссы, радуя земляков своим талантом и неугасаемой энергией;

супругам Марии Астаповне и Олегу Кузьминым — за образцовое содержание приусадебной территории и активное участие в общественной жизни района.

«Уважаемые жители Иссы! Пусть продолжается яркая, насыщенная жизнь деревни! Добрососедских вам взаимоотношений, поддержки друг друга и добрых дел во имя созидания родного края!» — пожелала Оксана Филиппова.