В России провели испытания препарата против депрессии на основе лактобактерии

Ученые Института общей генетики РАН и Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии разработали препарат на основе лактобактерии, который показал эффективность в лечении депрессии и снижении тревожности у пациентов с сопутствующим ожирением. Об этом сообщил профессор, заведующий отделом генетических основ биотехнологии Института общей генетики РАН Валерий Даниленко.

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«Это совместное исследование, антидепрессивный препарат на основе Lactobacillus brevis на пациентах с депрессией. В данном случае депрессия там очень гетерогенная, многогранная, связанная практически со всеми хроническими заболеваниями. У людей с метаболическим синдромом, попросту ожирением, препарат показал достаточно хороший эффект», — сказал Валерий Даниленко на мультиконференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» в Новосибирске.

Согласно докладу Даниленко, участниками пилотного проекта выступали молодые люди 34-36 лет с ожирением и диагнозом «униполярная депрессия» — психическое заболевание, при котором человек постоянно находится в подавленном состоянии, испытывает апатию и потерю энергии. Продолжительность лечения составила 28 дней. По результатам испытаний, прием препарата позволил снизить симптомы депрессии со средней до легкой. У пациентов, которые проходили лечение, также снизился уровень тревожности. Согласно опросникам участников, лечение было связано с улучшением работы кишечника, повышением эмоционального благополучия и когнитивных способностей, пишет ТАСС.