15% компаний Пскова принимают несовершеннолетних сотрудников — опрос

Чаще всего подросткам этим летом предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров. Так, 15% компаний принимают несовершеннолетних сотрудников: 5% — на работу, а еще 10% — только на стажировку. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала в России SuperJob, который проходил со 2 по 30 июня, приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

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Закономерно, что крупный и средний бизнес имеет больше ресурсов для обучения и адаптации, а потому готов нанимать подростков чаще. Среди компаний с численностью персонала от 100 человек на работу или стажировку принимают несовершеннолетних 21%, среди предприятий малого бизнеса — только 9%.

Статистика вакансий июня показывает, что школьникам чаще всего предлагают позиции курьеров, продавцов, промоутеров, официантов и сотрудников заведений общественного питания. Сами школьники, разместившие резюме в интернете, чаще всего претендуют на позиции работников торгового зала, сборщиков заказов, официантов, курьеров и промоутеров, а также разнорабочих.

Сегодняшние подростки начинают свою трудовую деятельность раньше: законодательство в сфере занятости несовершеннолетних стало более гибким, на рынке труда царит разнообразие форматов и графиков работы, отмечают аналитики.