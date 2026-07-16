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Изменения в деятельности администрации Островского округа повлекли за собой изменения в уставе муниципального образования

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На рабочей встрече с руководителем управления Минюста РФ по Псковской области Сергеем Самолетовым глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров обсудил рабочие моменты, касающиеся деятельности администрации округа: обновление Устава муниципального образования и нюансы работы с нормативно-правовыми актами. Об этом сообщил глава округа своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах

«Вся эта, так сказать, "внутренняя кухня" никак не сказалась на жизни островичей, однако, от юридических моментов в работе муниципальных служащих много что зависит, в том числе – привлечение дополнительных средств на территорию и реализация конкретных проектов», — комментирует Дмитрий Быстров.

Также на встрече обсудили важный момент именно для жителей – организацию и проведение бесплатной юридической помощи. Люди часто обращаются за консультацией, но спектр обращений достаточно широкий и требует помощи профильных юристов. В ходе встречи руководители договорились о взаимодействии по данному вопросу.

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Пресс-портреты

Быстров Дмитрий Михайлович

Быстров Дмитрий Михайлович

Глава Островского муниципального округа.

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