Изменения в деятельности администрации Островского округа повлекли за собой изменения в уставе муниципального образования

На рабочей встрече с руководителем управления Минюста РФ по Псковской области Сергеем Самолетовым глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров обсудил рабочие моменты, касающиеся деятельности администрации округа: обновление Устава муниципального образования и нюансы работы с нормативно-правовыми актами. Об этом сообщил глава округа своем канале в мессенджере Мах.
Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах
Также на встрече обсудили важный момент именно для жителей – организацию и проведение бесплатной юридической помощи. Люди часто обращаются за консультацией, но спектр обращений достаточно широкий и требует помощи профильных юристов. В ходе встречи руководители договорились о взаимодействии по данному вопросу.
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