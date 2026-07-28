Пушкинский Заповедник станет площадкой молодёжного слёта «Россия — Африка»

Сегодня, 28 июля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялась рабочая встреча, в ходе которой обсуждались детали предстоящего Молодёжного слёта африканцев — выпускников и студентов российских вузов в формате «Россия — Африка». Этот слёт предполагается провести на базе Пушкинского Заповедника.



Здесь и далее фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, «Михайловское» на встрече представляли директор Георгий Василевич и его заместители — Екатерина Дмитриева, курирующая вопросы развития и продвижения Пушкинского Заповедника, и Елена Михайлова, ответственная за музейную, научную и экскурсионную работу учреждения культуры. От Союза «Инганзо Гакондо», который является организатором слёта, на совещании были Франсуа Ксавье Туликункико — руководитель Союза, а также Жозеф Буторе, член этой организации. Уточним, что господин Буторе в 2015–2020 годах являлся вторым вице-президентом Республики Бурунди, а сегодня занимается вопросами культуры и изучения русского языка в Африке.

«"Инганзо гакондо" означает "Карьер предков", а Пушкин воспринимается в качестве вечного "кровного моста", объединяющего народы двух континентов», — рассказали в «Михайловском».

Предполагается, что слёт африканской молодёжи в Святогорье состоится 19—22 октября, накануне II Форума африканцев — выпускников вузов России и СССР (II ФАВРИС). Эта международная платформа объединяет выпускников советских и российских высших учебных заведений из стран Африки и их партнёров в России. Проект направлен на содействие укреплению дружбы народов России и Африки и на продвижение русского языка на африканском континенте.

В «Михайловском» добавили, что Георгий Василевич рассказал гостям о том, как сегодня живёт музей-заповедник, а по окончании рабочей встречи познакомил их с памятником «Музейщикам Пушкиногорья» и историей его создания, а также представил выставку «Первое впечатление», подготовленную по итогам художественной практики студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени И.Е. Репина.