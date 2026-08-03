Пять студентов из Дедовичей победили в конкурсе «Псковская область. По страницам истории»

Студенты Дедовичского многопрофильного техникума Диана Погор, Ангелина Ладис, Любовь Новикова, Егор Федоров и Никита Невзоров стали победителями конкурса «Псковская область. По страницам истории», сообщило министерство образования региона в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: министерство образования Псковской области / Мах

В качестве награды ребят ждет двухдневное путешествие по Псковской области. Маршрут будет проложен по знаковым историческим местам региона. Студенты посетят Псков, Изборск и Печоры.

Для участия в конкурсе всем желающим необходимо было подать заявление и написать эссе о знаковых событиях или достопримечательностях Псковской области. В эссе было нужно передать свои впечатления и размышления: почему важно знать историю, любить Родину и гордиться своей страной.

Всего в бесплатное двухдневное путешествие по знаковым историческим местам региона отправятся авторы 350 лучших работ.

Конкурс реализуется при поддержке Росмолодежи, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и АНО «Больше, чем путешествие».