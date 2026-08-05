Видеодомофон и новый забор установили в Торошинской школе

Подготовку Торошинской средней школы в рамках рабочей поездки оценила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, сообщается на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / ВКонтакте

«В школах Псковского округа продолжается подготовка к новому учебному году. Во всех учреждениях сферы образования проходят ремонты: пришкольные территории, учебные классы, санитарные зоны, столовые и пищеблоки, выполнение требований по антитеррористической и пожарной безопасности и многое другое», - сообщила Наталья Федорова.

По ее словам, в Торошинской средней школе выполнили ремонт кабинета начальных классов, завершили покраску стен в помещениях, обновили санузел для девочек, привели в порядок спортзал, а также в некоторых помещениях заменили светильники.

«У здания начальной школы и детского сада по программе безопасности заменили ограждение: вместо сетки рабицы поставили прочный забор из сетки Гиттер и установили видеодомофон. Завершены мероприятия по подготовке к отопительному сезону: выполнена опрессовка и промывка системы, проведен требуемый ремонт, реализованы и обязательные работы по огнезащитной обработке, ее провели в большом здании, дополнительно проверив качество огнезащитной обработки начальной школы. В целом образовательное учреждение готово к приемке, которая пройдет во всех организациях сферы образования округа во второй декаде августа», - заключила Наталья Федорова.