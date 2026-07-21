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Выпуск электронной карты «ЕКП Псковская» запланирован на 1 сентября

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Подготовку к выпуску электронной карты «ЕКП Псковская» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым и управляющим Псковским отделением Сбера Владимиром Компанийцем – представителем одного из банков-эмитентов. Об этом глава региона сообщил в Мах.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Мах

Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ. Оформить карту и бесплатно получить в отделениях партнеров проекта – Сбера и ВТБ смогут все, кто имеет постоянную регистрацию в Псковской области.

Полноценная дебетовая карта платежной системы «Мир» позволит оплачивать покупки, совершать переводы, получать на неё пенсии, социальные пособия или зарплату. 

Функционал карты находится в стадии активной проработки. В настоящее время ведется работа по подключению региональных торгово-сервисных предприятий, где в перспективе держатели карт смогут получать специальные скидки и бонусы.

Одновременно прорабатывается возможность использования карты для получения скидок и специальных предложений при посещении музеев, театров и других культурных мероприятий региона.

Для детей предусмотрен специальный формат – «ЕКПшка Псковская». Ребенок сможет использовать ее как электронный пропуск в школу и для учета и оплаты школьного питания. 

Старт – уже 1 сентября, с начала нового учебного года.

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