Жители попросили отремонтировать спортзал в новосокольнической деревне Захарино

Встречу с жителями Новосокольнического округа провел в деревне Захарино депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов совместно с главой Новосокольнического муниципального округа Виктором Новиковым. Как сообщил депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», на встрече с местными жителями обсудили волнующие их вопросы, выслушали предложения и мнения. В частности, подняли важный вопрос о ремонте спортивного зала в местном клубе.

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«Сельской молодёжи и взрослым нужны достойные условия для активного отдыха, будем искать варианты решения», — прокомментировал вопрос о ремонте спортивного зала Андрей Козлов.

Одной из ключевых тем встречи также стало состояние моста по улице Заречной. Помимо этого, жители обратили внимание на тему водоснабжения в деревне. Все озвученные проблемы зафиксированы и будут прорабатываться с коммунальными службами.

Сельчане пожаловались и на разрастание борщевика Сосновского, в том числе на территориях вблизи частных домов. Для решения данной проблемы будут подключать профильные службы для борьбы с этим опасным сорняком.

Также на встрече прозвучали вопросы, касающиеся налогообложения. Жителям были даны первичные разъяснения, при необходимости участникам встречи помогут получить детальные консультации специалистов.