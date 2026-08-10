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Жители попросили отремонтировать спортзал в новосокольнической деревне Захарино

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Встречу с жителями Новосокольнического округа провел в деревне Захарино депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов совместно с главой Новосокольнического муниципального округа Виктором Новиковым. Как сообщил депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», на встрече с местными жителями обсудили волнующие их вопросы, выслушали предложения и мнения. В частности, подняли важный вопрос о ремонте спортивного зала в местном клубе. 

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«Сельской молодёжи и взрослым нужны достойные условия для активного отдыха, будем искать варианты решения», — прокомментировал вопрос о ремонте спортивного зала Андрей Козлов.

Одной из ключевых тем встречи также стало состояние моста по улице Заречной. Помимо этого, жители обратили внимание на тему водоснабжения в деревне. Все озвученные проблемы зафиксированы и будут прорабатываться с коммунальными службами.

Сельчане пожаловались и на разрастание борщевика Сосновского, в том числе на территориях вблизи частных домов. Для решения данной проблемы будут подключать профильные службы для борьбы с этим опасным сорняком.

Также на встрече прозвучали вопросы, касающиеся налогообложения. Жителям были даны первичные разъяснения, при необходимости участникам встречи помогут получить детальные консультации специалистов.

 
«Каждое обращение от жителей зафиксировано. Все поступившие сигналы приняты в работу и лягут в основу нашей дальнейшей деятельности в округе», — заключил Андрей Козлов.

Ранее сообщалось об итогах встреч с жителями в других населенных пунктах Новосокольнического округа.

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Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Новиков Виктор Алексеевич

Новиков Виктор Алексеевич

Глава Новосокольнического муниципального округа.

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