Главврач ПОКБ о «Великолукском филиале»: Просроченной кредиторской задолженности уже нет

Кредитная задолженность бывшей Великолукской межрайонной больницы успешно гасится, заявил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Евгений Панфёров рассказал, что с момента включения филиала «Великолукский» в структуру Псковской областной клинической больницы был проведен ряд проверочных мероприятий, в том числе с участием правоохранительных органов, которые выявили нарушения, на основе которых было возбуждено более 40 уголовных дел.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что с 2024 года заведено более 40 уголовных дел, связанных с Великолукской межрайонной больницей.
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