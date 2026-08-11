Главврач ПОКБ о «Великолукском филиале»: Просроченной кредиторской задолженности уже нет

Кредитная задолженность бывшей Великолукской межрайонной больницы успешно гасится, заявил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Евгений Панфёров рассказал, что с момента включения филиала «Великолукский» в структуру Псковской областной клинической больницы был проведен ряд проверочных мероприятий, в том числе с участием правоохранительных органов, которые выявили нарушения, на основе которых было возбуждено более 40 уголовных дел.

«Большая часть этих дел – финансовые нарушения, которые привели в том числе к росту кредиторской задолженности, которая была на тот момент у больницы. Сумма кредиторской задолженности — это сумма просроченной и текущей задолженностей, которые были на момент присоединения Великолукской больницы в качестве филиала к ПОКБ, и которую нам на данный момент удается гасить. Для этого потребуется еще какое-то время, но, по крайней мере, просроченной кредиторской задолженности на данный момент нет», — резюмировал Евгений Панфёров.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что с 2024 года заведено более 40 уголовных дел, связанных с Великолукской межрайонной больницей.