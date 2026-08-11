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Евгений Панфёров о присоединении «Великолукского филиала»: Сопротивления не было

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Сопротивления реформам и реорганизации со стороны сотрудников «Великолукского филиала» не было и нет, рассказал главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что с 2024 года заведено более 40 уголовных дел, связанных с Великолукской межрайонной больницей.

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Помимо финансовых нарушений, главврач ПОКБ уточнил, что было возбуждено несколько уголовных дел по несанкционированной выдаче больничных листов. Также есть уголовные дела по хищению топлива, горюче-смазочных материалов, которые достаточно долго подвергались разбору. На данный момент по ряду эпизодов правоохранительные органы проводят проверки.

Данные проблемы вскрылись, когда начался процесс присоединения Великолукской межрайонной больницы к ПОКБ в качестве одного из филиалов в 2024 году. Помимо этого, на базе больницы начали проводить реформы как работы учреждения, так кадрового состава, например, всех обязали перейти на электронную систему очередей и убрали бумажные записи. Также во время реорганизации было ликвидировано огромное число избыточных должностей и отделов, поделился гость студии. 

Несмотря на весь ажиотаж, который разгорелся вокруг «Великолукского филиала», Евгений Панфёров призывает не равнять всех сотрудников больницы «одной гребенкой под одну длину». Главврач ПОКБ отметил, что подавляющее большинство коллектива понимает, что сотрудники должны перейти на ту систему оказания медицинской помощи, которая прежде всего нужна людям. «Потому что мы должны не забывать, ради кого мы работаем. Основной потребитель наших услуг – это люди, которые живут вокруг нас и нуждаются в оказании медицинской помощи», — прокомментировал он. 

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На данный момент вся южная зона Псковской области обеспечивается медицинскими услугами Великолукского филиала.

«Сопротивления от коллектива в контексте реформ не было и сейчас не происходит», — заключил Евгений Парфёнов.

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Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Панферов Евгений Сергеевич

Панферов Евгений Сергеевич

Главный врач Псковской областной больницы.

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