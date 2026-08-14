Евгений Васильев: Я могу гордиться работой моих коллег

Евгений Васильев - главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы по округу №6, примерный муж и многодетный отец. Как совмещать руководство крупным медучреждением, врачебную практику, депутатскую работу и заботу о многодетной семье? Какие изменения произошли в ДОКБ за последнее время? Какие дальнейшие пути развития ждут больницу? И насколько депутатский мандат помогает решать проблемы людей и пациентов? Об этом Евгений Васильев рассказал в эфире радио ПЛН FM (102.6).

- Евгений Сергеевич, расскажите, как вы совмещаете общественную деятельность, управление огромной «махиной» в виде Детской областной клинической больницы, особенно в том темпе, который вы задали вашему коллективу, и еще находите время уделять внимание своим четырем детям и супруге. В чем секрет?

- Во-первых, меня очень сильно разгружает супруга. Часть серьезных обязанностей она взяла на себя, из-за этого мне не достается так сильно, как может доставаться другим мужьям за то, что они меньше времени посвящают семье. Она понимает, что я отвечаю за жизнь и здоровье всех детей Псковской области. Супруга тоже медик, это важный момент. Мы друг друга понимаем практически с полуслова. Огромный минус – я возвращаюсь домой, не хочу разговаривать вообще ни о чем. Мне разговоров достаточно на протяжении всего рабочего дня. И она это тоже прекрасно понимает, меня отвлекает, и я с утра как заново родился.

Во-вторых, оптимизация времени. На протяжении своей не просто карьеры, а, можно сказать, жизни я сталкивался с тем, что мне приходилось постоянно решать чьи-то проблемы. Еще будучи молодым врачом, проблемы касались здоровья. И они с течением времени только росли, они уже переходили за рамки только здоровья. Сейчас моя деятельность набирает еще большие обороты, и для этого нужны серьезные возможности. Но служить Псковской области – мой осознанный выбор. И уже скоро будет 2,5 года, как я являюсь главным врачом ДОКБ.

- Вы взяли на себя управление Детской областной клинической больницей, где пришлось многое исправлять или создавать на определенном фундаменте. Работы было очень много. По истечении двух с половиной лет уже можно выдохнуть? Как говорится: «Половину срока учебы студент работает на зачетку, а дальше зачетка должна работать на него». Этот принцип распространяется и на главного врача ДОКБ или нет? Сейчас вы можете сказать, что стало легче?

- Да, однозначно этот принцип тоже работает. Я бы не сказал, что стало легче, потому что сейчас каждый раз приходится совмещать деятельность в больнице с депутатской. Если сейчас снять с меня депутатскую деятельность, я бы полностью погрузился в работу в больнице, и мои бедные сотрудники «хлебнули» бы по полной. Сейчас они уже знают вектор движения, каждый четко выполняет свою работу. Именно поэтому мы набираем обороты в тех новых направлениях, которые никогда не выполнялись на территории Псковской области, тех направлениях, из-за которых жители региона были вынуждены обращаться в федеральные центры, искать какие-то сторонние организации для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь.

Медицинскую помощь в Детской областной больнице всегда оказывали качественно, но направлений становилось все меньше и меньше, вплоть до того, что возникало ощущение, что мы работаем в учреждениях второго уровня. Сейчас же мы настоящая клиническая больница третьего уровня с замахом на четвертый, так как начали выполнять вмешательства, которые выполнялись всегда только на базе учреждений федерального уровня. На почве этого всего и у меня, и у моих коллег начинает появляться спортивный азарт, и это приятно видеть. На данный момент многие рутинные дыры в работе больницы уже закрыты. Впервые за пять лет я смог позволить себе взять отпуск, хоть и всего на две недели. Потому что до этого все отпуска я проводил в зоне специальной военной операции. Сейчас я понимаю, что я могу на две недели отлучиться от работы, и меня не будут дергать. И больница прекрасно справляется с поставленными перед ней задачами.

Однозначно очень радует работа «Великолукского филиала». Мои коллеги отлично справляются со своей работой. Впервые мы сделали государственное задание на 100% за полугодие. Выполняются все поставленные задачи, и мы серьезно расширили деятельность филиала в Великих Луках. Там появились узкие специалисты, которых раньше не было. Ведут приемы те специалисты, к которым приходилось ездить либо в Москву, либо в Псков. Сейчас работа настолько налажена, что я могу только гордиться тем, как работают мои коллеги.

- Скажите, Евгений Сергеевич, что вами двигало для достижения данных результатов?

- Долг перед Отечеством. Мне четко сказал губернатор, также министр здравоохранения поставил задачи. «Умри, но сделай». Даже смерть не является уважительной причиной. Я прекрасно понимаю, что от меня требуется. Также для меня было важно не ударить в грязь лицом перед собственными детьми, потому что они смотрят на папу. Сейчас они гордятся своим отцом. Я должен сделать абсолютно все, чтобы у них даже не возникло сомнений, что я что-то делаю не так. А я организовываю доступность медицины для всех детей Псковской области. И я считаю, что она должна быть максимально передовой.

- Какие основные задачи стратегического свойства сейчас стоят перед Детской областной клинической больницей?

- Мы часто сталкиваемся с тем, что для части псковского общества представляет огромные сложности уехать на центральную базу. Часто дети, особенно с тяжелыми пороками развития, находятся в состоянии, при котором родители просто не могут их туда доставить. Сейчас данная проблема лежит на плечах родителей. Поэтому было необходимо организовать транспортировку такого рода детей. И сейчас министерство здравоохранения приобрело нам автомобиль. На данный момент он еще не зарегистрирован, потому что в понедельник мы еще только принимали техническую часть автомобиля. Но вскоре мы сможем помогать детям, нуждающихся в паллиативной помощи, достигнуть стен Детской областной клинической больницы. До этого у нас были обычные автомобили-седаны, но теперь имеется специализированный автомобиль для транспортировки данной группы детей.

Это первый момент, который для нас был очень важен. Второй момент – сами специалисты, которые к нам приезжают. Мы их искушаем, очень многих искусили. Им нравится работать и обучать специалистов. У специалистов тоже горят глаза, когда они начинают работать в новых направлениях. На данный момент мы уже сделали достаточное количество уникальных операций, которые раньше не проводились на территории Псковской области, в том числе и благодаря приглашенным петербургским специалистам. С июня было проведено около пяти уникальных операций. На днях были сделаны еще две. Поэтому мы понимаем, что это уникальные случаи, которые раньше вообще на территории области не выполнялись.

Также у нас есть потребность в тех направлениях, которых у нас никогда не было. Первое – электроэнцефалография во время ночного сна детей. Сейчас это в перспективе развития. Еще пластическая хирургия. Раньше я активно занимался пластической хирургией. Это было мое любимое направление, и я много пластики сделал для детей Псковской области. Со временем подобные операции прекратились. На сегодняшний день мы начинаем возобновлять это направление, в том числе пересадки кожи и удаление рубцовой ткани. Главное иметь хорошие навыки, а структурные возможности самого учреждения, материально-техническая база позволяют выполнять все виды операционных вмешательств.

Также мы получаем новые виды лицензий. Совсем недавно мы получили лицензию по спортивной медицине, что позволяет в «Великолукском филиале» начать делать полноценное исследование спортсменов. С 1 сентября начинается обследование всех детей. Все специалисты есть, не хватало только лицензии. Сейчас сделать лицензию – это целое событие. Мы делали ее почти год. Это кажется, что очень просто, но на самом деле сделать такую лицензию очень сложно, именно поэтому спортивной медицины нет в частных центрах. За один квартал 2024 года мы сделали семь видов лицензий. А реабилитацию и спортивную медицину делали по году каждую.

- В одном из эфиров вы говорили, что, когда приняли свой пост, было достаточно много сложностей, в том числе и с кадрами. Как дела с кадровым вопросом обстоят сейчас?

- Хочу сказать, что 2024 год – мой страшный сон. В лучшем случае был один врач на отделение, а то и один на два отделения. На данный момент мы на 100% выполняем государственное задание. Объективно, серьезной кадровой проблемы у нас нет. Если бы она была, мы бы не могли выполнять это задание. Сейчас каждый лишний кадр – это дополнительная финансовая нагрузка. Нанимая новый кадр, появляется необходимость в открытии нового направления для обеспечения специалиста достойной заработной платой. Но зарплата в Детской областной больнице у высшего медицинского персонала приблизилась к зарплатам Санкт-Петербурга, а у среднего медицинского персонала заработная плата гораздо выше, чем средняя по региону. Но тем не менее она пока еще далека от совершенства, если мы будем ориентироваться на Санкт-Петербург. Поэтому каждый лишний кадр для меня - это уже финансовая нагрузка. Как главный врач я это прекрасно понимаю. А это значит, наняв человека, я должен открыть какое-то новое направление, в рамках которого я смогу обеспечить доктора достойной заработной платой. Но, к слову говоря, заработная плата в Детской областной больнице у высшего медицинского персонала приблизилась к Санкт-Петербургу. У среднего медицинского персонала гораздо выше, чем средняя заработная плата по региону. И сейчас для нас следующей ступенью развития является сопоставление с Санкт-Петербургом в данном ключе, потому что среди врачей текучки нет. Ни один врач не уволился из больницы за 2026 год. Но со средним медицинским персоналом я такими результатами похвастаться не могу.

У нас нет дефицита, но есть миграция кадров. Одни устраиваются, другие увольняются. Чтобы эту проблему решить, с моей стороны необходимо дать работникам стабильное место работы.

Также стоит отметить, что в большом учреждении настолько разносторонний кадровый вопрос, что не хватает IT-специалистов, грамотных экономических служб, специалистов отдела закупок. Есть подразделения, которые требуют серьезной интеллектуальной работы. И поиск таких специалистов является очень серьезной проблемой на сегодняшний день.

- Что для главного врача детского учреждения здравоохранения нашего региона хороший день в больнице?

- Когда все живы. Каждый день передо мной лежит сводка: кто поступил, кто выписался, но первая графа, куда ты смотришь, кто умер. И главной нашей победой за 2025 год по годовому отчету было снижение летальности в 2,5 раза. Для этого была сделана колоссальная работа за весь год. Честь и хвала тем специалистам, которые со мной работали рука об руку. И когда мы преодолели кризис в январе 2025 года, мы ступили на ступеньку стабильности, и дальше двигались с этой ступеньки весь год, который и привел к положительному результату. Теперь самое сложное – удержать данный результат. Сейчас мы его удерживаем.

- Евгений Сергеевич, как вы выстраиваете работу с другими медицинскими учреждениями?

- К счастью, у нас сейчас очень четко организована работа, хотя с «Южным кустом» есть некоторые сложности, и мы их решаем в рабочем порядке. Сейчас мы ждем, когда они придут к стабильности, тогда мы сможем правильно выстроить нашу работу. Поэтому мы находимся сейчас в режиме ожидания, чем все закончится.

- То есть турбулентность, которая существует в «Великолукском филиале» Псковской областной клинической больницы, сказывается и на взаимодействии с вашим медицинским учреждением?

- Дело в том, что дети города Великие Луки разделены на два потока. Часть в нашем учреждении, другая часть у моего коллеги Евгения Сергеевича (Панферова – ред.). И Евгений Сергеевич, с моей точки зрения, уникальный главный врач, который по многим моментам был и моим наставником в том числе, когда я еще только вставал на ноги в медицинской сфере.

- Вы, как главный врач Детской областной клинической больницы, часто общаетесь с родителями, но в том числе к вам приезжают мамы с детьми с вашего депутатского округа. Вам это каким-то образом помогает?

- Да, абсолютно. Во-первых, они ищут решение своих проблем. Во-вторых, они обостряют наиболее важные темы. В-третьих, у меня есть и коллеги, которые обращаются ко мне как к депутату. Например, обращаются соседи: «У меня во дворе вот такое. Можно я к тебе как к депутату обращусь?». После чего мы предлагаем решение этой проблемы. Это самое главное. И у нас полное взаимодействие с главой администрации города Великие Луки, а также с главой Пскова.

Жителей в том округе, на который мне сейчас надо будет баллотироваться, очень много, а сам округ, можно сказать, спальный. Там всего три главных проблемы. Первая – транспортная доступность. На последнем выезде, который был вместе с Михаилом Ведерниковым, он дал поручение министру транспорта разобраться с этой ситуацией. Вторая – спорт. В том округе нет спортивных школ. Вся инфраструктура находится на Завеличье. Третья проблема – здравоохранение. Там есть только одна детская поликлиника на Алтаева, что довольно далеко. И там нет хирургической службы, они вынуждены ехать на Кузнецкую. Но в том районе очень много ТОСов. Это очень хорошо, значит, жители стараются улучшить свою инфраструктуру. С опытом я начал понимать, что в таких местах нужно акцент делать на ТОС. Это основная движущая сила для того, чтобы сделать быстрее, потому что планы большие у города. Объем работы колоссальный, а денег всегда не хватает.

Если взять к примеру бюджет филиала, он вырос более чем в два раза. Мы эти средства используем в фонд оплаты труда, в его повышение, в развитие новых направлений. Сколько мы сейчас тратим только на транспортную доступность, курсируя между учреждениями! Наши специалисты в Великих Луках даже начали делать операции, которые до этого не делались. Узкие специалисты ведут приемы, они регулярно ездят туда из Санкт-Петербурга. Это требует определенной работы и затрат.

Во второй половине 2024 года не было ни одного онколога, сейчас их четыре. И мы планируем данный пласт здесь развивать, наша задача вовремя выявлять онкологию. На сегодняшний день это крайне сложно делать. Например, лейкоз – смертельно опасное заболевание, при выявлении которого ребенок в тот же день оказывается в федеральном центре, потому что люди из Санкт-Петербурга, которые ведут у нас приемы, мгновенно забирают их на себя. Благодаря этому работа значительно ускорилась. Теперь с уверенностью могу сказать, что ни одному родителю не нужно самому что-то искать, мы все сделаем сами быстрее и эффективнее.

Беседовала Любовь Кузнецова