Больница в Великих Луках получит лицензию для проведения диспансеризации спортсменов

Детская областная клиническая больница готовится к лицензированию филиала в Великих Луках для полноценной диспансеризации спортсменов, рассказал главный врач больницы, депутат Псковской городской Думы по округу №6 Евгений Васильев («Единая Россия») в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы находимся на завершающей стадии по лицензированию Великолукского филиала по спортивной медицине. Начнется, наконец, полноценная диспансеризация спортсменов. Надеемся, что в течение двух недель мы получим уже лицензию. Это важно, потому что Великие Луки - это, в общем то, спортивный город. Масса детей вынуждены ездить к нам в Псков. То есть единственное учреждение, которое было лицензировано — это отделение спортивной медицины», — отмечает Евгений Васильев.

Из-за специфики диспансеризации спортсменов мероприятие проводилось в один день в Пскове, что создавало дополнительные сложности в виде большого количества людей и небольшого количества уделяемого каждому времени.