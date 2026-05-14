Больница в Великих Луках получит лицензию для проведения диспансеризации спортсменов

Детская областная клиническая больница готовится к лицензированию филиала в Великих Луках для полноценной диспансеризации спортсменов, рассказал главный врач больницы, депутат Псковской городской Думы по округу №6 Евгений Васильев («Единая Россия») в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы находимся на завершающей стадии по лицензированию Великолукского филиала по спортивной медицине. Начнется, наконец, полноценная диспансеризация спортсменов. Надеемся, что в течение двух недель мы получим уже лицензию. Это важно, потому что Великие Луки - это, в общем то, спортивный город. Масса детей вынуждены ездить к нам в Псков. То есть единственное учреждение, которое было лицензировано — это отделение спортивной медицины», — отмечает Евгений Васильев.

Из-за специфики диспансеризации спортсменов мероприятие проводилось в один день в Пскове, что создавало дополнительные сложности в виде большого количества людей и небольшого количества уделяемого каждому времени.

«Оборот отделения медицины колоссальный, иногда достигает около 300 человек в сутки. И обеспечивать эти профилактические осмотры для спортсменов нужно постоянно, чтобы давать допуск. В основном диспансеризация осуществляется главным внештатным специалистом региона для того, чтобы не было спорных вопросов. И когда идет сборная, нам нельзя категорически что-то упустить в какой-то момент и потом доделать, это может потом сложно сказаться. Если на обычном профилактического осмотре, школьном, например, есть моменты, которые не являются принципиально важными, то на спортсменах это может критически сказаться», — комментирует Евгений Васильев.
Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

