Евгений Васильев провел осмотр молодого порховича, которому спас руку восемь лет назад

С рабочим визитом Порховскую межрайонную больницу посетил главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев. Как сообщили представители Порховской МБ в своем канале в мессенджере Мах, главврач ДОКБ встретился с пациентом, которому восемь лет назад спас руку после укуса собаки. Евгений Васильев констатировал стопроцентную заживляемость травмы.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер ознакомил главврача ДОКБ с работой детского поликлинического отделения, где он пообщался с педиатрами, обсудили ряд рабочих моментов, касающихся записи пациентов к узким специалистам Детской областной клинической больницы, организации госпитализации и оказания экстренной помощи, о тесном сотрудничестве между учреждениями.

В кабинете главврача прошла знаковая встреча — Евгений Васильев встретился с молодым порховичом Даниилом, которому восемь лет назад провели уникальную операцию. Уже повзрослевший пациент, со своей мамой пришли поблагодарить Евгения Васильева (врача травматолога-ортопеда) за то, что много лет назад он спас восьмилетнему Даниилу руку после укуса собаки. Врач взял тогда на себя ответственность и провел совершенно уникальную операцию.

На встрече Евгений Васильев осмотрел руку своего бывшего пациента. «Заживляемость травмы стопроцентная, подвижность абсолютная, никаких ограничений в действиях или движениях», — отметил главврач ДОКБ.

Даниил и его мама от всей души благодарили врача за проделанную работу, если бы операция не была тогда проведена своевременно и так профессионально, то маленький пациент мог бы лишиться кисти руки полностью.