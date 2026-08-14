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Евгений Васильев провел осмотр молодого порховича, которому спас руку восемь лет назад

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С рабочим визитом Порховскую межрайонную больницу посетил главный врач Детской областной клинической больницы Евгений Васильев. Как сообщили представители Порховской МБ в своем канале в мессенджере Мах, главврач ДОКБ встретился с пациентом, которому восемь лет назад спас руку после укуса собаки. Евгений Васильев констатировал стопроцентную заживляемость травмы.

Фотографии: Порховская межрайонная больница / Мах

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер ознакомил главврача ДОКБ с работой детского поликлинического отделения, где он пообщался с педиатрами, обсудили ряд рабочих моментов, касающихся записи пациентов к узким специалистам Детской областной клинической больницы, организации госпитализации и оказания экстренной помощи, о тесном сотрудничестве между учреждениями.

В кабинете главврача прошла знаковая встреча — Евгений Васильев встретился с молодым порховичом Даниилом, которому восемь лет назад провели уникальную операцию. Уже повзрослевший пациент, со своей мамой пришли поблагодарить Евгения Васильева (врача травматолога-ортопеда) за то, что много лет назад он спас восьмилетнему Даниилу руку после укуса собаки. Врач взял тогда на себя ответственность и провел совершенно уникальную операцию.

На встрече Евгений Васильев осмотрел руку своего бывшего пациента. «Заживляемость травмы стопроцентная, подвижность абсолютная, никаких ограничений в действиях или движениях», — отметил главврач ДОКБ.

Даниил и его мама от всей души благодарили врача за проделанную работу, если бы операция не была тогда проведена своевременно и так профессионально, то маленький пациент мог бы лишиться кисти руки полностью.

 
«Благодарим Евгения Васильева и коллектив Детской областной клинической больницы за активное взаимодействие и внимание к нашей медицинской организации и нашим маленьким пациентам», — прокомментировали в Порховской межрайонной больнице.

 

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Васильев Евгений Сергеевич

Васильев Евгений Сергеевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Детской областной клинической больницы

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