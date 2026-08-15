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Острович похитил более 58 тысяч рублей со счета знакомого и получил судимость

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Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи чужого имущества с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, в ноябре 2025 года Ильин, находясь в микрорайоне «Строитель» в Острове, тайно взял телефон знакомого, ввел известный ему пин-код, зашел в приложение банка и осуществил денежный перевод на свой электронный кошелек в размере 58 190 рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления и добровольно возместил ущерб потерпевшему.

⚖Приговором суда Ильин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ, с назначением ему наказания в виде штрафа.

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