Выезд в округ Юрия Бурлина: новые скверы, ремонт забора и победы в конкурсах

Выезд депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина в округ №1 состоялся 18 августа. В ходе осмотра территорий были заметны результаты предыдущих контрольный выездов. Например, у школы №1 активно продолжается ремонт забора, а территории сквера Породненных городов, так называемого «сквера с гномиками» и зеленая зона рядом с церковью Николы со Усохи выиграли в программе «Развитие малых городов и исторических поселений» с проектом «Сердце окольного города», теперь их ждет благоустройство. Подробнее о том, какие изменения произойдут в округе, - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Будущее центральных скверов Пскова

Первой точкой выезда стала территория сквера Породненных городов, «сквера с гномиками» и зона рядом с церковью Николы со Усохи. В ходе прошлогоднего выезда обсуждалась возможность подачи заявки от города для благоустройства. Спустя менее чем год территория выиграла в конкурсе и совсем скоро начнет обретать новую жизнь.

Принимающий участие в выезде депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский уточнил, что планируется сделать в рамках обновления этого пространства. Ему ответил глава Пскова Борис Елкин.

«Будет сделана зона отдыха, поставлены малые архитектурные формы, оборудованы места под проведение мероприятий. Церковь в этом году открыли как раз (после реставрации - ред.). Нужно закончить квартал, тем более тут и кадетская школа рядом. Много исторических мест. Здесь будет удобно гулять в обход Октябрьского проспекта и на набережную спускаться», - прокомментировал градоначальник.

«Здесь была непростая ситуация?» - спросил депутат Госдумы.

Юрий Бурлин ответил: «Да, мы создавали фокус-группы и общались с туристами и местными жителями, проходили общественные слушания. По итогу пришли к единому мнению».

Ремонт Советской

Далее собравшиеся переместились на улицу Советскую, где продолжается ремонт дороги.

«Здесь мы перекладывали, в том числе, и тепловые сети, чтобы потом двойную работу не делать. Также заканчиваем делать тротуары», - рассказал глава города.

Александр Козловский поинтересовался, не стала ли улица уже после ремонта.

«Улица стала уже, потому что мы расширили пешеходную зону и сделали парковочные карманы», - уточнил Юрий Бурлин.

«Не повлияет ли сужение на скорость потока?» - спросил депутат Госдумы.

«Скорость снизится, но это центр города, здесь и не предполагаются гонки. У нас здесь висит камера на 40 километров. По сути, тут и нужно ехать с такой скоростью, поэтому тут правильнее сказать, что поток грамотно стабилизируется, но никаких заторов на этой улице не будет», - пояснил Борис Елкин.

Также депутат гордумы и глава Пскова пообещали высадить на улице Советской клены. Они должны появиться к середине осени.

ТОС на Пушкинской

Третьей точкой контрольного выезда стало территориальное общественное самоуправление на улице Пушкинской, 7. Жители выиграли конкурс проектов ТОСов с заявкой на установку домофонов в подъездах. Благодаря активности псковичей здесь уже есть детская площадка, беседка, благоустроена зелёная зона.

Сейчас у жильцов дома есть только одна просьба - поставить ограничители движения у выезда со двора, поскольку люди паркуются слишком близко к повороту и затрудняют движение автомобилей. Борис Елкин пообещал проработать данный вопрос.

«А что у вас с трансформаторной будкой?» - уточнил глава города, смотря на подстанцию, установленную посреди двора.

Председатель ТОС Виктория пояснила, что им тоже не нравится ее облик, и хотелось бы ее красиво оформить.

«Нужно подумать над эскизом рисунка и нарисовать граффити», - предложил Борис Елкин.

Гуманитарный лицей

Далее собравшиеся отправились к гуманитарному лицею №15. Здесь запланировано обустройство дорожки вокруг здания лицея фрезерованным асфальтным материалом.

Также исполняющая обязанности директора лицея Ольга Иванова подняла вопрос о возможности провести капитальный ремонт полов.

«Нужно разработать проект на капитальный ремонт полов в коридорах первого этажа и особо нуждающихся классах на первом этаже, будем изыскивать средства. В прошлом году мы сделали входную зону школы, а сейчас продолжим эту работу, но уже в постепенном обновлении помещений», - предложил глава города.

Депутат Юрий Бурлин обратил внимание на возможность создания на территории школы многофункциональной спортивной площадки – баскетбольно‑волейбольной либо воркаут‑зоны.

«Об этом тоже мы можем подумать, но, насколько я знаю, шефство над школой взял Следственный комитет. Надо и с ними этот вопрос проработать», - сказал Борис Елкин.

Новый забор

Собравшиеся переместились на перекресток улицы Калинина и улицы Георгиевской, где располагается школа №1. В прошлом году директор школы Наталья Ломонова подчеркивала необходимость ремонта забора вокруг учебного заведения. А уже в этом году вопрос удалось решить.

Работы по ремонту запланированы на два года, однако Борис Елкин попросил попробовать ускорить процесс и выполнить контракт быстрее.

Подрядчик пообещал постараться закончить работы за год, но подчеркнул, что это будет возможно только при условии соблюдения мер безопасности для детей.

«Я думаю, что если делать частями и огораживать территорию работ, то можно будет продолжать и тогда, когда дети выйдут на учебу», - сказала директор школы.

Проработка новых территорий

Следующей точкой выезда стала улица Калинина, 11. Здесь ТОС тоже победил в конкурсе и в этом году ждёт ремонта проезда вдоль дома.

«Контракты уже разыграны, а значит, в этих дворах работы либо идут полным ходом, либо вот-вот начнутся. Уверен: пессимисты увидят, что вместе можно сделать свой двор краше, следовательно – краше и весь город. Я верю, что число ТОСов будет расти, как и число людей, которые понимают: всё в их руках», - прокомментировал принявший участие в выезде депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов.

Также собравшиеся осмотрели территорию возле теннисного зала Кооперативного техникума. Жители дома хотят облагородить пространство. Из идей - создание сквера.

«А вы не боитесь, что такой сквер будет привлекать аморальные слои общества? Может, лучше что-то спортивное или для детей сделать?» - поинтересовался Борис Елкин.

Жители дома ответили, что им бы хотелось, если и делать площадку, то интересную и продуманную, а не типовую.

«Надо подумать над этой территорией, она может стать площадкой для инициативного проектирования», - заключил глава города.

Яна Фабрициуса

Ещё одной территорией, которую посетили в ходе выезда, стал сквер между домами №17 и №19 на улице Яна Фабрициуса. Он победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Реализовать благоустройство запланировано на 2027 год. Конкретный план работ пока прорабатывается.

«Очень важно, что в проекты, которые мы собираемся реализовывать, включаются люди и сами принимают решения, что делать на их территории. А такие выезды, как сегодня, помогают нам уделить внимание активистам и поддержать их», - заметил в заключение Юрий Бурлин.

Подводя итоги выезда, можно отметить, что часть ранее поднятых вопросов уже перешла в практическую плоскость: идут работы по ремонту забора школы №1, продолжается обновление улицы Советской, а проекты ТОС получили финансирование и перешли в стадию реализации.

В то же время выезд показал, что множество задач еще только предстоит решить. Жители обозначили проблемы, требующие оперативного решения: от установки парковочных ограничителей и косметического оформления трансформаторной будки до поиска средств на ремонт полов в лицее и разработки нестандартных концепций для дворовых пространств.

Александра Мошина