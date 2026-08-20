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Выезд в округ Юрия Бурлина: новые скверы, ремонт забора и победы в конкурсах

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Выезд депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина в округ №1 состоялся 18 августа. В ходе осмотра территорий были заметны результаты предыдущих контрольный выездов. Например, у школы №1 активно продолжается ремонт забора, а территории сквера Породненных городов, так называемого «сквера с гномиками» и зеленая зона рядом с церковью Николы со Усохи выиграли в программе «Развитие малых городов и исторических поселений» с проектом «Сердце окольного города», теперь их ждет благоустройство. Подробнее о том, какие изменения произойдут в округе, - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Будущее центральных скверов Пскова

Первой точкой выезда стала территория сквера Породненных городов, «сквера с гномиками» и зона рядом с церковью Николы со Усохи. В ходе прошлогоднего выезда обсуждалась возможность подачи заявки от города для благоустройства. Спустя менее чем год территория выиграла в конкурсе и совсем скоро начнет обретать новую жизнь. 

Принимающий участие в выезде депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский уточнил, что планируется сделать в рамках обновления этого пространства. Ему ответил глава Пскова Борис Елкин.

«Будет сделана зона отдыха, поставлены малые архитектурные формы, оборудованы места под проведение мероприятий. Церковь в этом году открыли как раз (после реставрации - ред.). Нужно закончить квартал, тем более тут и кадетская школа рядом. Много исторических мест. Здесь будет удобно гулять в обход Октябрьского проспекта и на набережную спускаться», - прокомментировал градоначальник.
 

«Здесь была непростая ситуация?» - спросил депутат Госдумы.

Юрий Бурлин ответил: «Да, мы создавали фокус-группы и общались с туристами и местными жителями, проходили общественные слушания. По итогу пришли к единому мнению». 

Ремонт Советской

Далее собравшиеся переместились на улицу Советскую, где продолжается ремонт дороги.  

«Здесь мы перекладывали, в том числе, и тепловые сети, чтобы потом двойную работу не делать. Также заканчиваем делать тротуары», - рассказал глава города. 

Александр Козловский поинтересовался, не стала ли улица уже после ремонта. 

«Улица стала уже, потому что мы расширили пешеходную зону и сделали парковочные карманы», - уточнил Юрий Бурлин. 

«Не повлияет ли сужение на скорость потока?» - спросил депутат Госдумы.

 
«Скорость снизится, но это центр города, здесь и не предполагаются гонки. У нас здесь висит камера на 40 километров. По сути, тут и нужно ехать с такой скоростью, поэтому тут правильнее сказать, что поток грамотно стабилизируется, но никаких заторов на этой улице не будет»,  - пояснил Борис Елкин. 

Также депутат гордумы и глава Пскова пообещали высадить на улице Советской клены. Они должны появиться к середине осени.  

ТОС на Пушкинской 

Третьей точкой контрольного выезда стало территориальное общественное самоуправление на улице Пушкинской, 7. Жители выиграли конкурс проектов ТОСов с заявкой на установку домофонов в подъездах. Благодаря активности псковичей здесь уже есть детская площадка, беседка, благоустроена зелёная зона. 

Сейчас у жильцов дома есть только одна просьба - поставить ограничители движения у выезда со двора, поскольку люди паркуются слишком близко к повороту и затрудняют движение автомобилей. Борис Елкин пообещал проработать данный вопрос. 

«А что у вас с трансформаторной будкой?» - уточнил глава города, смотря на подстанцию, установленную посреди двора. 

 

Председатель ТОС Виктория пояснила, что им тоже не нравится ее облик, и хотелось бы ее красиво оформить. 

«Нужно подумать над эскизом рисунка и нарисовать граффити», - предложил Борис Елкин. 

Гуманитарный лицей 

Далее собравшиеся отправились к гуманитарному лицею №15. Здесь запланировано обустройство дорожки вокруг здания лицея фрезерованным асфальтным материалом. 

Также исполняющая обязанности директора лицея Ольга Иванова подняла вопрос о возможности провести капитальный ремонт полов. 

«Нужно разработать проект на капитальный ремонт полов в коридорах первого этажа и особо нуждающихся классах на первом этаже, будем изыскивать средства. В прошлом году мы сделали входную зону школы, а сейчас продолжим эту работу, но уже в постепенном обновлении помещений», - предложил глава города.
 

Депутат Юрий Бурлин обратил внимание на возможность создания на территории школы многофункциональной спортивной площадки – баскетбольно‑волейбольной либо воркаут‑зоны. 

«Об этом тоже мы можем подумать, но, насколько я знаю, шефство над школой взял Следственный комитет. Надо и с ними этот вопрос проработать», - сказал Борис Елкин. 

Новый забор

Собравшиеся переместились на перекресток улицы Калинина и улицы Георгиевской, где располагается школа №1. В прошлом году директор школы Наталья Ломонова подчеркивала необходимость ремонта забора вокруг учебного заведения. А уже в этом году вопрос удалось решить. 

Работы по ремонту запланированы на два года, однако Борис Елкин попросил попробовать ускорить процесс и выполнить контракт быстрее. 

Подрядчик пообещал постараться закончить работы за год, но подчеркнул, что это будет возможно только при условии соблюдения мер безопасности для детей. 

«Я думаю, что если делать частями и огораживать территорию работ, то можно будет продолжать и тогда, когда дети выйдут на учебу», - сказала директор школы. 

Проработка новых территорий 

Следующей точкой выезда стала улица Калинина, 11. Здесь ТОС тоже победил в конкурсе и в этом году ждёт ремонта проезда вдоль дома.

«Контракты уже разыграны, а значит, в этих дворах работы либо идут полным ходом, либо вот-вот начнутся. Уверен: пессимисты увидят, что вместе можно сделать свой двор краше, следовательно – краше и весь город. Я верю, что число ТОСов будет расти, как и число людей, которые понимают: всё в их руках», - прокомментировал принявший участие в выезде депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов. 

Также собравшиеся осмотрели территорию возле теннисного зала Кооперативного техникума. Жители дома хотят облагородить пространство. Из идей - создание сквера. 

«А вы не боитесь, что такой сквер будет привлекать аморальные слои общества? Может, лучше что-то спортивное или для детей сделать?» - поинтересовался Борис Елкин. 

Жители дома ответили, что им бы хотелось, если и делать площадку, то интересную и продуманную, а не типовую. 

«Надо подумать над этой территорией, она может стать площадкой для инициативного проектирования», - заключил глава города.

Яна Фабрициуса

Ещё одной территорией, которую посетили в ходе выезда, стал сквер между домами №17 и №19 на улице Яна Фабрициуса. Он победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Реализовать благоустройство запланировано на 2027 год. Конкретный план работ пока прорабатывается.  

«Очень важно, что в проекты, которые мы собираемся реализовывать, включаются люди и сами принимают решения, что делать на их территории. А такие выезды, как сегодня, помогают нам уделить внимание активистам и поддержать их», - заметил в заключение Юрий Бурлин. 

Подводя итоги выезда, можно отметить, что часть ранее поднятых вопросов уже перешла в практическую плоскость: идут работы по ремонту забора школы №1, продолжается обновление улицы Советской, а проекты ТОС получили финансирование и перешли в стадию реализации.

В то же время выезд показал, что множество задач еще только предстоит решить. Жители обозначили проблемы, требующие оперативного решения: от установки парковочных ограничителей и косметического оформления трансформаторной будки до поиска средств на ремонт полов в лицее и разработки нестандартных концепций для дворовых пространств. 

Александра Мошина

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Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Бурлин Юрий Вячеславович

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

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