Выезд в округ Юрия Бурлина: новые скверы, ремонт забора и победы в конкурсах

Выезд депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина в округ №1 состоялся 18 августа. В ходе осмотра территорий были заметны результаты предыдущих контрольный выездов. Например, у школы №1 активно продолжается ремонт забора, а территории сквера Породненных городов, так называемого «сквера с гномиками» и зеленая зона рядом с церковью Николы со Усохи выиграли в программе «Развитие малых городов и исторических поселений» с проектом «Сердце окольного города», теперь их ждет благоустройство. Подробнее о том, какие изменения произойдут в округе, - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Будущее центральных скверов Пскова
Первой точкой выезда стала территория сквера Породненных городов, «сквера с гномиками» и зона рядом с церковью Николы со Усохи. В ходе прошлогоднего выезда обсуждалась возможность подачи заявки от города для благоустройства. Спустя менее чем год территория выиграла в конкурсе и совсем скоро начнет обретать новую жизнь.
Принимающий участие в выезде депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский уточнил, что планируется сделать в рамках обновления этого пространства. Ему ответил глава Пскова Борис Елкин.
«Здесь была непростая ситуация?» - спросил депутат Госдумы.
Юрий Бурлин ответил: «Да, мы создавали фокус-группы и общались с туристами и местными жителями, проходили общественные слушания. По итогу пришли к единому мнению».
Ремонт Советской
Далее собравшиеся переместились на улицу Советскую, где продолжается ремонт дороги.
Александр Козловский поинтересовался, не стала ли улица уже после ремонта.
«Не повлияет ли сужение на скорость потока?» - спросил депутат Госдумы.
Также депутат гордумы и глава Пскова пообещали высадить на улице Советской клены. Они должны появиться к середине осени.
ТОС на Пушкинской
Третьей точкой контрольного выезда стало территориальное общественное самоуправление на улице Пушкинской, 7. Жители выиграли конкурс проектов ТОСов с заявкой на установку домофонов в подъездах. Благодаря активности псковичей здесь уже есть детская площадка, беседка, благоустроена зелёная зона.
Сейчас у жильцов дома есть только одна просьба - поставить ограничители движения у выезда со двора, поскольку люди паркуются слишком близко к повороту и затрудняют движение автомобилей. Борис Елкин пообещал проработать данный вопрос.
«А что у вас с трансформаторной будкой?» - уточнил глава города, смотря на подстанцию, установленную посреди двора.
Председатель ТОС Виктория пояснила, что им тоже не нравится ее облик, и хотелось бы ее красиво оформить.
Гуманитарный лицей
Далее собравшиеся отправились к гуманитарному лицею №15. Здесь запланировано обустройство дорожки вокруг здания лицея фрезерованным асфальтным материалом.
Также исполняющая обязанности директора лицея Ольга Иванова подняла вопрос о возможности провести капитальный ремонт полов.
Депутат Юрий Бурлин обратил внимание на возможность создания на территории школы многофункциональной спортивной площадки – баскетбольно‑волейбольной либо воркаут‑зоны.
Новый забор
Собравшиеся переместились на перекресток улицы Калинина и улицы Георгиевской, где располагается школа №1. В прошлом году директор школы Наталья Ломонова подчеркивала необходимость ремонта забора вокруг учебного заведения. А уже в этом году вопрос удалось решить.
Работы по ремонту запланированы на два года, однако Борис Елкин попросил попробовать ускорить процесс и выполнить контракт быстрее.
Подрядчик пообещал постараться закончить работы за год, но подчеркнул, что это будет возможно только при условии соблюдения мер безопасности для детей.
Проработка новых территорий
Следующей точкой выезда стала улица Калинина, 11. Здесь ТОС тоже победил в конкурсе и в этом году ждёт ремонта проезда вдоль дома.
Также собравшиеся осмотрели территорию возле теннисного зала Кооперативного техникума. Жители дома хотят облагородить пространство. Из идей - создание сквера.
Жители дома ответили, что им бы хотелось, если и делать площадку, то интересную и продуманную, а не типовую.
Яна Фабрициуса
Ещё одной территорией, которую посетили в ходе выезда, стал сквер между домами №17 и №19 на улице Яна Фабрициуса. Он победил в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Реализовать благоустройство запланировано на 2027 год. Конкретный план работ пока прорабатывается.
Подводя итоги выезда, можно отметить, что часть ранее поднятых вопросов уже перешла в практическую плоскость: идут работы по ремонту забора школы №1, продолжается обновление улицы Советской, а проекты ТОС получили финансирование и перешли в стадию реализации.
В то же время выезд показал, что множество задач еще только предстоит решить. Жители обозначили проблемы, требующие оперативного решения: от установки парковочных ограничителей и косметического оформления трансформаторной будки до поиска средств на ремонт полов в лицее и разработки нестандартных концепций для дворовых пространств.
Александра Мошина
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