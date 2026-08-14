Борис Елкин: Улица Советская в Пскове после ремонта будет уютная, безопасная и зеленая

Улица Советская в Пскове после ремонта будет уютная, безопасная и зеленая, сообщил глава города Борис Елкин в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM (102.6).

«Сделано заужение проезжей части. В некоторых местах мы убрали парковочные места и расширили зеленую зону. Сейчас уже контуры всех тротуаров видны, потому что завершают работы по укладке плитки. В принципе, работы там активно ведутся. С одной стороны уже полностью, на всем протяжении сделано, с другой стороны делается, и уже видны такие островки безопасности, то есть выделяются отдельно парковочные карманы, что тоже важно, чтобы не мешали автомобили», - отметил Борис Елкин.

По словам главы города, самое важное, что делаются определенные островки перед пешеходными переходами, что тоже является требованием безопасности. «К сожалению, понятно, что нарушают правила дорожного движения, паркуются зачастую на пешеходных переходах. И, конечно, этого лучше не допускать», - сказал он.

Улица будет уютная, без скоростного движения. «Центр города не подразумевает какие-то гонки. Поэтому здесь будет симбиоз зеленых зон, парковочных пространств, безопасных, причем как для автолюбителей, так и для пешеходов, которые вокруг ходят. Поэтому будет хороший пример уютной улицы. Надеюсь, что все автолюбители оценят то, что улица станет безопаснее, для пешеходов - это 100%. Теперь что касается автолюбителей: тут надо будет просто увидеть очертания. Сейчас сложно оценить ширину проезжей части, потому что все равно еще ведутся ремонтные работы, техника работает. А когда появится разметка, когда появится новый асфальт, будут видны уже полностью очертания всех парковок. Эта улица будет явно не для скоростного передвижения, но она будет уютная и безопасная, как я уже говорил. Постараемся вернуть максимально ее зеленость, какой она была ранее, и большое количество деревьев», - продолжил Борис Елкин.

Для посадки деревьев сейчас делаются отдельные зоны, осенью они будут высажены.

Также гость студии отметил расширение тротуаров. Ранее из-за недостаточной ширины пешеходной зоны ее механическая уборка была затруднена. После ремонта улицы данная проблема будет решена.