Митрополит Матфей: Сохранение святынь привлекает как паломников, так и туристов в Печоры

Поток паломников в Печоры продолжает увеличиваться с каждым годом, в том числе благодаря совместной работе Псковской епархии с правительством региона, сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей, оценивая итоги рабочей встречи президента России Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова, которая прошла накануне в Москве.

По мнению митрополита, доклад Михаила Ведерникова на встрече с президентом РФ был объективным и полностью отразил положительные стороны совместного труда Псковской епархии и правительства Псковской области, а именно сохранение древних святынь с помощью АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Увеличение потока паломников в Печоры можно объяснить созданием более притягательной территории вокруг обители и широким кругом людей, которых объединяют социальные сети, отметил митрополит Псковский и Порховский.

«Суммарно на разные социальные сети обители подписано более 200 тысяч человек, которые ежедневно общаются и выставляют новости, интересные сообщения о праздниках, о жизни обители. Все это дает свой эффект», — подчеркнул он.

Нельзя не учитывать и книгу Владыки Тихона «Несвятые святые», которая многомиллионным тиражом распространилась не только по России, но и за рубежом. «Она является тем миссионерским средством, которое рассказывает гостям обители о жизни», — добавил митрополит Матфей.

Сам монастырь, который не закрывал свои двери уже более 550 лет, привлекает людей не только церковных, но и туристов, которые приезжают с культурно-познавательной целью. «Все эти факторы в совокупности увеличивают поток посетителей обители», — отметил митрополит.

По его словам, дополнительный интерес к обители создает Паломнический центр для ветеранов СВО, который работает уже в течение года и принял более десятка смен. «Несколько сотен ветеранов и членов их семей за это время посетили множество святынь, встречаясь со священнослужителями, участвуя в богослужениях и в различных культурно-познавательных мероприятиях», — заключил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Напомним, на встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона.