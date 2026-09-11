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Главные направления благоустройства и строительства в Пушкиногорском округе обозначила Оксана Филиппова

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Пушкиногорский округ активно реализует множество региональных и федеральных проектов в сферах образования, жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры, что напрямую подтверждает доклад губернатора о динамичном развитии и сохранении богатейшего наследия Псковской области. Об этом сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова, комментируя на своей странице в сети «ВКонтакте» итоги рабочей встречи президента России Владимира Путина с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Глава округа отметила, что муниципальная команда комплексно подходит к вопросам ремонта, благоустройства и реконструкции зданий и территорий и получает поддержку правительства Псковской области и лично губернатора. Муниципалитет проводит капитальные ремонты средней общеобразовательной школы имени Александра Пушкина и санаторной школы-интерната, а также кровли Исского филиала. Администрация приобретает современное оборудование и технические средства обучения, позволяющие более эффективно организовывать учебный процесс. Район также обновил пространство школы искусств имени Семёна Гейченко, завершает ремонт детского сада «Сказка» и продолжает ремонтные работы в районной библиотеке и Культурно-досуговом центре.

Оксана Филиппова напомнила, что власти привели в порядок районную ветлечебницу и оснастили ее новым современным оборудованием. В сфере здравоохранения муниципалитет ремонтирует районную поликлинику и строит новые фельдшерско-акушерские пункты. Коммунальная инфраструктура также получает развитие: в округе реконструируют очистные сооружения, строят сети водоотведения на улицах Звездная, Храброва, Хвойная, Первомайская, Ленина и других, а также возводят канализационную насосную станцию. Муниципалитет ведет работы по газификации и реконструирует котельную для перевода на природный газ.

Глава Пушкиногорского округа обозначила масштабные работы по благоустройству. Власти благоустроили общественные пространства, включая парк «Лукоморье», парк на Садовой и лестничные спуски на улицах Лесная, Пушкинская и Ленина от здания гостиницы «Дружба». На въезде в поселок администрация установила новую стелу. По словам Оксаны Филипповой, дорожная сеть также обновляется: муниципалитет ремонтирует Пушкиногорское шоссе, дорогу Новгородка – Пушкинские Горы, трассу Исса – Устьяново, капитально ремонтирует мосты и устраивает наружное искусственное освещение.

Глава округа подчеркнула внимание к сохранению исторической памяти. Муниципалитет привел в порядок девять воинских захоронений в населенных пунктах Чертова Гора, Новгородка, Поляне, Беляи, Захино, Каврино, Арапово, Велье и Братское захоронение в Пушкинских Горах. Сейчас специалисты завершают работы по ремонту Братской могилы воинов Советской Армии в деревне Вече.

Оксана Филиппова напомнила слова губернатора, сказанные им на встрече с главой государства: «Сегодня Псковская область – регион не только с богатейшим наследием, который мы развиваем, сохраняем, восстанавливаем, но и с динамично меняющейся экономикой, где-то даже с хорошими лидерскими показателями. Поэтому мы сделаем все, чтобы их не снижать».

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На встрече губернатора и президента обсуждалось социально-экономическое развитие региона. Михаил Ведерников доложил, что положительную динамику показывает промышленность, область стабильно в лидерах по индексу сельхозпроизводства.

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Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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